Binance не планує проводити IPO, KuCoin заплатить $22 млн для врегулювання позову: що нового на ринку

DeFi-проєкт Seamless Protocol на базі підтримуваної Coinbase мережі другого рівня Base випустив токен управління. Біржа почала торги SEAM.

Команда протоколу, розгорнутого у вересні у вигляді форку лендингової платформи Aave v3, анонсувала аірдроп активу серед ранніх користувачів і постачальників ліквідності. Реєстрація для участі в розподілі монет відкрилася 12 грудня.

Coinbase відразу ж запустила торгову пару SEAM/USD. За заявою Seamless, токен став «першим і поки єдиним» активом з екосистеми Base на платформі.

Біржа використовувала для лістингу процедуру Coinbase Day One із суворими вимогами, пояснив для The Block анонімний учасник спільноти Seamless. Він зазначив, що токен має бути по-справжньому децентралізованим і не перебувати в обороті до розміщення на платформі.

За словами користувача, команда протоколу не залучила жодних коштів через випуск SEAM. Загальна пропозиція монети становить 100 млн, з яких 69% призначені для спільноти, 20% підуть у фонд розвитку екосистеми, а 8% і 3% — на підтримку основних і сторонніх розробників відповідно.

Після відкриття торгів на ціні $3,8 котирування SEAM за кілька годин зросли до $16,5. Після чого курс скорегувався до $12,5.

Криптовалютна біржа KuCoin досягла угоди з прокуратурою штату Нью-Йорк щодо врегулювання претензій, у межах якої виплатить понад $22 млн.

У березні генеральний прокурор юрисдикції Летиція Джеймс висунула проти платформи обвинувачення в порушенні законодавства про цінні папери шляхом неліцензованої пропозиції цифрових активів.

Згідно із заявою, KuCoin діяла без реєстрації як брокер-дилер і «хибно представляла себе як біржу».

«Хочу проінформувати всіх про наші останні комплаєнс-дії. KuCoin досягла угоди з генеральним прокурором Нью-Йорка, підтвердивши прихильність дотриманню нормативних вимог», — звернувся до користувачів CEO компанії Джонні Лю.

KuCoin погодилася повернути клієнтам зі штату кошти в сумі $16 766 642, а також заплатити правоохоронному відомству $5,3 млн. Біржа припинить діяльність у Нью-Йорку, закривши акаунти користувачів.

Затверджене судом рішення KuCoin має виконати протягом 120 днів.

Комісія з цифрових активів Сальвадора схвалила розміщення біткоїн-облігацій Volcano Bond у першому кварталі 2024 року.

