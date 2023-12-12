Vodafone та lifecell попередили про проблеми із поповненням рахунку

Через збій в роботі «Київстару» про сплеск трафіку та можливі проблеми із поповненням рахунку повідомили мобільні оператори Vodafone та lifecell.

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«У зв’язку з технічною аварією та зупинкою роботи мережі на боці „Київстара“, спостерігаємо сплеск трафіку на системах Vodafone. У тому числі є значне збільшення навантаження на систему приймання платежів. Через це можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення», — заявили у Vodafone.

У компанії зазначили, що наразі технічні спеціалісти Vodafone працюють над тим, щоб виявити та вирішити проблему у максимально короткі терміни.

Про можливі труднощі з поповненням рахунку та роботою застосунку також попередили у lifecell.

«Сьогодні значно зросло навантаження на всі сервіси lifecell через суттєве зростання кількості запитів. Тому тимчасово можуть спостерігатися труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком. Водночас робота нашої мережі стабільна», — зазначила пресслужба оператора.

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету. Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.