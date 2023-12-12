Vodafone та lifecell попередили про проблеми із поповненням рахунку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2023, 19:21

Vodafone та lifecell попередили про проблеми із поповненням рахунку

Через збій в роботі «Київстару» про сплеск трафіку та можливі проблеми із поповненням рахунку повідомили мобільні оператори Vodafone та lifecell.

Через збій в роботі «Київстару» про сплеск трафіку та можливі проблеми із поповненням рахунку повідомили мобільні оператори Vodafone та lifecell.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси«У зв’язку з технічною аварією та зупинкою роботи мережі на боці „Київстара“, спостерігаємо сплеск трафіку на системах Vodafone.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«У зв’язку з технічною аварією та зупинкою роботи мережі на боці „Київстара“, спостерігаємо сплеск трафіку на системах Vodafone. У тому числі є значне збільшення навантаження на систему приймання платежів. Через це можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення», — заявили у Vodafone.

У компанії зазначили, що наразі технічні спеціалісти Vodafone працюють над тим, щоб виявити та вирішити проблему у максимально короткі терміни.

Про можливі труднощі з поповненням рахунку та роботою застосунку також попередили у lifecell.

«Сьогодні значно зросло навантаження на всі сервіси lifecell через суттєве зростання кількості запитів. Тому тимчасово можуть спостерігатися труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком. Водночас робота нашої мережі стабільна», — зазначила пресслужба оператора.

Читайте також: IT-інфраструктура «Київстар» частково зруйнована — гендиректор компанії

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Oasi и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами