Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі. Про це він сказав у своєму відеозверненні, пише ЕП.
Терміни відновлення роботи незрозумілі — гендиректор «Київстар»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Війна з росією має багато вимірів і один з них — у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступ до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі», — зазначив бізнесмен.
Він додав, що компанія працює над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв’язку.
Читайте:«Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков
Нагадаємо
12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.
Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро мережі.
Коментарі - 7
«673="1924″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="1924″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody">»
https://minfin.com.ua/2023/11/15/116125217/
Киевстар даже по технологиям дно, по сравнению с водафон, хотя раньше у них была оч быстрая сеть, сейчас стала хуже
Вариант того, что хозяева Киевстара намеренно подстраивают «неполадки» до тех пор пока их не оставят в покое и не дадут нормально работать — тоже имеет право на жизнь