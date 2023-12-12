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12 грудня 2023, 14:43

Терміни відновлення роботи незрозумілі — гендиректор «Київстар»

Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі. Про це він сказав у своєму відеозверненні, пише ЕП.

Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

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«Війна з росією має багато вимірів і один з них — у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступ до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі», — зазначив бізнесмен.

Він додав, що компанія працює над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв’язку.

Читайте:«Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+29
AlexZerg
AlexZerg
12 грудня 2023, 15:03
#
Поки К С працює над відновленням мережі…адміну Мінфіну треба звернути увагу, що код тексту поплив у цьому місці))


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+
0
shabash
shabash
12 грудня 2023, 15:21
#
Помпео приходит, порядок наводит :-D

https://minfin.com.ua/2023/11/15/116125217/
+
+45
Gonza
Gonza
12 грудня 2023, 15:23
#
«Сьогодні була репетиція голосування в ДІЇ від Єрмака- ЗЕленського. Стрес Тести пройшли успішно,ФСБ - задоволено.» (із соцмереж)
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
12 грудня 2023, 15:56
#
Госпаде, а где этот директор был когда у них даже дата на сайте на 3−4 года просрочена, они походу болт забили вообще на свой сайт и систему защиты)
Киевстар даже по технологиям дно, по сравнению с водафон, хотя раньше у них была оч быстрая сеть, сейчас стала хуже
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
12 грудня 2023, 18:22
#
А почему никто не связывает перебои с киевстаровской связью с тем , что сегодня с утра были массовые обыски в офисах Киевстара.
Вариант того, что хозяева Киевстара намеренно подстраивают «неполадки» до тех пор пока их не оставят в покое и не дадут нормально работать — тоже имеет право на жизнь
+
0
NN NN
NN NN
12 грудня 2023, 19:22
#
Ого даже не слышал
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
12 грудня 2023, 20:13
#
Сроки возобновления работы непонятны — туалетный директор даже не думал об уязвимостях которые могут быть с подачи Альфа групп, и молчек о продаже данных оператора российской стороне…
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