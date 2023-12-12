Терміни відновлення роботи незрозумілі — гендиректор «Київстар»

Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі. Про це він сказав у своєму відеозверненні, пише ЕП.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Війна з росією має багато вимірів і один з них — у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступ до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі», — зазначив бізнесмен.

Він додав, що компанія працює над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв’язку.

Читайте:«Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков

Нагадаємо