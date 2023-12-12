IT-інфраструктура «Київстар» частково зруйнована — гендиректор компанії

Після потужної хакерської атаки IT-інфраструктура мобільного оператора «Київстар» частково зруйнована. Про це заявив гендиректор компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону, повідомляє ЕП.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, саме цим пояснюється невизначеність термінів відновлення роботи мобільного оператора.

«Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили», — пояснив він.

За його словами, мета цієї атаки полягала саме в максимально можливому руйнуванні IT-інфраструктури оператора.

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету. Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.