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12 грудня 2023, 16:40

IT-інфраструктура «Київстар» частково зруйнована — гендиректор компанії

Після потужної хакерської атаки IT-інфраструктура мобільного оператора «Київстар» частково зруйнована. Про це заявив гендиректор компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону, повідомляє ЕП.

Після потужної хакерської атаки IT-інфраструктура мобільного оператора «Київстар» частково зруйнована.
Фото: Kyivstar

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За його словами, саме цим пояснюється невизначеність термінів відновлення роботи мобільного оператора.

«Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили», — пояснив він.

За його словами, мета цієї атаки полягала саме в максимально можливому руйнуванні IT-інфраструктури оператора.

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Пізніше віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що «Київстар» може відновити роботу за 4−5 годин.

Гендиректор «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 грудня 2023, 17:57
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И что «сеньеры» с «ДОУ ЮА», которые сутками «дуют в уши» «джунам» сказки о своих успехах и «сладостях жизни» не могут решить эту проблему?
Не верю, нет, не верю!
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+5
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
12 грудня 2023, 18:11
#
Сроки восстановления зависят от масштабов повреждений. Уверен в Киевстаре не дураки сидят, и если до сих пор вопрос не решен, то значит все очень плохо.
В любом случае, при таких масштабах уверен не обошлось без помощи «крота»…
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0
SomeOne1999
SomeOne1999
12 грудня 2023, 21:18
#
А у рф в налоговой тоже был, что наши хацкеры тоже их уложили?
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0
arena22
arena22
12 грудня 2023, 21:52
#
Наше гур — «уложило» их только гневным постом в телеграмме.
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