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12 грудня 2023, 19:15

НБУ назбирав 4,5 мільйонів дрібними монетами: кошти підуть на ЗСУ

Нацбанк завершив збір дрібних монет, які люди могли здавати у відділеннях Приватбанку, Ощадбанку або ПУМБу на підтримку ЗСУ. Всього було зібрано 4,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк завершив збір дрібних монет, які люди могли здавати у відділеннях Приватбанку, Ощадбанку або ПУМБу на підтримку ЗСУ.

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Ініціатива «Смілива гривня» проходила вже вдруге. Цього року збір монет відбувався по всій Україні з 4 вересня до 8 грудня. Вперше акцію «Смілива гривня» НБУ проводив у серпні-вересні 2022 року.

Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через мережу банків-партнерів: Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх у скриньку у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перерахований на спецрахунок, який відкрив НБУ для підтримки сил оборони.

Акція передусім спрямовувалася на дітей та молодь, які мали змогу взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
12 грудня 2023, 19:29
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Такі монетки, як на фото, доволі цінні.
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