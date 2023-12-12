НБУ назбирав 4,5 мільйонів дрібними монетами: кошти підуть на ЗСУ

Нацбанк завершив збір дрібних монет, які люди могли здавати у відділеннях Приватбанку , Ощадбанку або ПУМБу на підтримку ЗСУ. Всього було зібрано 4,5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Ініціатива «Смілива гривня» проходила вже вдруге. Цього року збір монет відбувався по всій Україні з 4 вересня до 8 грудня. Вперше акцію «Смілива гривня» НБУ проводив у серпні-вересні 2022 року.

Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через мережу банків-партнерів: Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ.

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх у скриньку у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перерахований на спецрахунок, який відкрив НБУ для підтримки сил оборони.

Акція передусім спрямовувалася на дітей та молодь, які мали змогу взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.

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