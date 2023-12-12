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12 грудня 2023, 14:51

АМКУ не подобається монополія держбанків на соцвиплати

Антимонопольний комітет просить Кабмін розібратися з монополією держбанків у сфері соціальних виплат, зокрема пенсій та грошової допомоги. Про це пишуть на сайті АМКУ.

Антимонопольний комітет просить Кабмін розібратися з монополією держбанків у сфері соціальних виплат, зокрема пенсій та грошової допомоги.

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Комітет подав свої пропозиції уряду щодо змін законодавства для допуску приватних і не включених до переліку системно важливих банків для надання агентських і банківських послуг на умовах повноцінної конкуренції з державними та системно важливими банками.

В АМКУ вважають, що в Україні повинні бути рівні та прозорі умови для банків, незважаючи на форму власності. Це сприятиме розвитку конкуренції на ринку й покращить якість послуг. До того ж монополія держбанків порушує права клієнтів, які не можуть обрати на власний розсуд банк, оцінюючи при цьому вартість послуг та їх якість.

Йдеться, зокрема, про такі послуги, як виплати пенсій, грошової допомоги, допомоги під час народження дитини, грантів і мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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Джерело: Мінфін
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