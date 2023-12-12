Кількість українських біженців у Польщі знову зростає

Вперше з березня 2023 року зросла кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. На кінець жовтня цього року ця цифра перевищила 957 тисяч. осіб, що свідчить про зміну нинішньої тенденції до зниження, — повідомляє Міграційна платформа EWL з посиланням на дані Євростату.

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Кількість українських біженців у Польщі у жовтні зросла приблизно на 2 тис. осіб порівняно з вереснем. У березні 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тисяч осіб і поступово зменшувалася.

«Кілька місяців тому ми спостерігали зростання хвилі виїзду громадян України з Польщі. Зараз ця тенденція змінюється. Оскільки настають холодні місяці, триває війна, а росія посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, ми бачимо збільшення кількості біженців. Крім того, в кінці року у Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах, як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду та знання мови», — коментує дані прес-секретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.

На думку експерта, зазначені обставини можуть сприяти збереженню тенденції напливу біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.

Кількість українців у ЄС зростає

Дані Євростату свідчать, що в усьому Європейському Союзі спостерігається збільшення кількості громадян України, які знаходяться під тимчасовою охороною. У жовтні 2023 року ця кількість перевищила 4,162 мільйона осіб, що є зростанням на понад 50 тис. протягом місяця.

Основними країнами ЄС, в яких українці отримали тимчасовий захист, були:

Німеччина (1,176 млн),

Польща (0,957 млн),

Чехія (0,364 млн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис. грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні.