Українські біженці в Німеччині заощаджують у середньому 494 євро на місяць — дослідження

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис. грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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За даними дослідження, 38% респондентів стверджують, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині у них залишається понад 500 євро (19,4 тис. грн) на місяць. Майже у кожного п’ятого — від 100 до 300 євро (3,9−11,6 тис. грн).

Ще 28% респондентів заявляють, що заощаджують від 301 до 500 євро (11,7−19,4 тис. грн). 15% вдається зекономити до 100 євро (3,9 тис. грн). 13% респондентів заявляють про те, що у них залишається понад 1000 євро (38,8 тис. грн).

В Польщі в українців залишається менше

Автори дослідження зазначають, що аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже у 4,5 раза менше — понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро — 4,3 тис. грн).

«Можливість більше заробити і заощадити спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Також Німеччина є у топі зацікавлення роботою серед українців, які перебувають в Україні і шукають можливостей заробити закордоном», — розповідає директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

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За даними Євростату, з серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України у Німечинні зросла на 410 тис.

Дослідження показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливає соціальний фактор — наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). А також матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Дослідження

Дослідження було створено після аналізу результатів опитування «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців», яке провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем'єр-міністра Республіки Польща.

Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.