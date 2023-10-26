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26 жовтня 2023, 15:50 Читать на русском

Українські біженці в Німеччині заощаджують у середньому 494 євро на місяць — дослідження

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис. грн) на місяць після оплати усіх витрат, пов’язаних із перебуванням у країні. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

У більшості українців, які вимушено знаходяться у Німеччині через повномасштабне вторгнення, залишається 494 євро (19,1 тис.
Фото: pixabay.com

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За даними дослідження, 38% респондентів стверджують, що після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині у них залишається понад 500 євро (19,4 тис. грн) на місяць. Майже у кожного п’ятого — від 100 до 300 євро (3,9−11,6 тис. грн).

Ще 28% респондентів заявляють, що заощаджують від 301 до 500 євро (11,7−19,4 тис. грн). 15% вдається зекономити до 100 євро (3,9 тис. грн). 13% респондентів заявляють про те, що у них залишається понад 1000 євро (38,8 тис. грн).

В Польщі в українців залишається менше

Автори дослідження зазначають, що аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже у 4,5 раза менше — понад 500 злотих на місяць (близько 111 євро — 4,3 тис. грн).

«Можливість більше заробити і заощадити спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Також Німеччина є у топі зацікавлення роботою серед українців, які перебувають в Україні і шукають можливостей заробити закордоном», — розповідає директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

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За даними Євростату, з серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України у Німечинні зросла на 410 тис.

Дослідження показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливає соціальний фактор — наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%). А також матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Дослідження

Дослідження було створено після аналізу результатів опитування «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців», яке провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем'єр-міністра Республіки Польща.

Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+84
Dafxf4300
Dafxf4300
26 жовтня 2023, 16:08
#
Колись Зеленський обіцяв повернути заробітчан до дому)))
+
+49
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 жовтня 2023, 16:19
#
Колись порошенко обіцяв що кожен зможе поїхати до Відня, послухати оперу та випити кави. Ну що, як кава в Відні? Ви де були, каву в «Імперіалі» пили, чи на площі біля «Карлскирхе»? І як смачно? І головне не так багато і коштує…
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
26 жовтня 2023, 20:10
#
В Відні я пив каву коло опери та на Штефанплац, і це не коштувало від 5 до 10 тисяч долларів як тепер…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 жовтня 2023, 16:22
#
Около оперы где? И сколько там стоит кофе? И много там «пили» кофе граждане Украины?
+
0
zzzachary
zzzachary
26 жовтня 2023, 17:15
#
Ну він не обіцяв повернути так що не спікулюйте. Дослівно в програмі Зеленського звучить так: «Ми створимо умови, щоб люди, які роз'їхалися по світу, мали би бажання повернутися додому. «Хочу виїхати» ми повинні замінити на «хочу повернутися».
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
26 жовтня 2023, 18:03
#
Ну давайте уже хейтите депутатов, сколько они экономят :D
+
0
Vladimir7654321
Vladimir7654321
26 жовтня 2023, 23:36
#
Не…
это реклама
все в Германию !!!- там 1000 евро 13% экономят
либо это немцев — хотят (обидеть)
либо ноги растут из Германии…
+
0
Vladimir7654321
Vladimir7654321
26 жовтня 2023, 23:37
#
Пофакту — это вброс ДЭЗЫ
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