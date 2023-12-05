ТОП-5 МФО, що видають найдешевші онлайн-кредити

Компанії-лідери рейтингу «Мінфіну» за підсумками III кварталу 2023 року. Ми ознайомимо вас із п'ятіркою лідерів Рейтингу найдешевших кредитів в МФО від «Мінфіну» за підсумками III кварталу 2023 року. Розповімо, що це за компанії і чому вони посіли в ньому найвищі позиції.

CreditKasa третій раз поспіль очолює рейтинг «Мінфіну» і, схоже, не збирається втрачати цю позицію. Компанія вкотре набрала максимально можливу кількість балів (35) за підсумками шести категорій оцінки, та продовжує вдосконалювати свій сервіс. І чимало цікавого в цьому плані було зроблено саме за останні декілька місяців.

По-перше, впроваджена опція «докредитування». Тепер клієнт, у разі потреби, може добрати гроші в рамках вже відкритого кредитного договору.

По-друге, з вересня 2023 року клієнти з високими показниками скорінгу та позитивною кредитною історією отримали можливість брати позики на більші суми та довші терміни. Відповідна опція формується і пропонується їм в особистому кабінеті на етапі отримання заявки на кредитування.

По-третє, з липня до серпня була проведена акція «Переможне літо», під час якої розігрувались популярні смартфони, смарт-телевізори, а також індивідуальні промокоди зі знижками на наступний кредит. Вона викликала чималий інтерес, бо участь в ній взяв кожен 5-й клієнт, шо звертався за кредитом у цей період.

Загалом, 3-й квартал 2023 року був для CreditKasa досить вдалим. Компанія збільшила обсяги кредитування, а сумарна частка ринку CreditKasa та двох її суббрендів (Credos, Навсе) досягла приблизно 5%.

Щодо категорій оцінювання, то більше всього балів (10) ми давали за найбільшу суму та найдовший термін кредитування під мінімальний відсоток (0,01%). Тут CreditKasa отримала свої 20 балів тому, що пільговий кредит можна отримати на понад 15 тис грн і на понад 25 днів.

«Повнота інформації на сайті», «канали погашення» та «канали комунікацій» — критерії, в яких учасники могли отримати по 4 бали. І тут у CreditKasa також все відмінно — тобто плюс ще 12 балів.

Сайт компанії має сучасний і при цьому простий дизайн, швидку та зрозумілу авторизацію, коротку анкету, що потребує мінімальної кількості дій від клієнта. На головній сторінці та в основному меню клієнт може знайти 100% необхідної інформації (або посилання на неї): як взяти позику, на яких умовах, штрафні санкції за прострочення, умови пролонгації.

Також наявна вся контактна та юридична інформація, і форми зворотнього зв’язку.

Клієнти можуть звернутись за консультацією за безкоштовною гарячою лінією 0 800 або в онлайн-чат на сайті. Крім того, отримати допомогу можна в популярних месенджерах: Viber, Telegram, Facebook. До речі, роботу служби підтримки CreditKasa було відзначено премією FinAwards 2023, де компанія стала лідером у номінаціях «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» та «Найкращий клієнтський сервіс».

Погасити кредит можна без комісій за допомогою декількох зручних форматів: в особистому кабінеті за допомогою платіжних систем ApplePay, GooglePay, LiqPay, також у терміналах Приватбанку, EasyPay, City24 та їх сайтах; у касі банку. Швидкий перехід до оплати реалізовано з головної сторінки сайту.

Варто відзначити й те, що в CreditKasa наявні мобільні застосунки для смартфонів на базі iOS та Android, що значно спрощує взаємодію з компанією та користування її продуктами.

Оформити кредит в CreditKasa

2. CreditBox

CreditBox — нова назва серед топ-5 Рейтингу «Мінфіну». Сервіс зробив значний прорив, піднявшись з 11-го місця на друге, порівнюючи з підсумками оцінки компаній у 2-му кварталі. Це результат покращення відразу у 4-х критеріях: у CreditBox збільшився термін кредитування під 0,01% із 20 до 30 днів; сума такого кредиту зросла з 10 000 до 20 000 грн; збільшились бали за показниками «способи погашення кредиту» та «прозорість умов на сайті». Сервіс поступається лідеру лише одним балом. Його ми утримали через те, що не знайшли на сайті даних щодо умов пролонгації кредиту. Також на різних сторінкахвідрізняється можлива сума пільгового кредиту. За рештою критеріїв оцінки недоліків не знайдено.

3. CreditPlus

Порівнюючи з попередніми результатами Рейтингу, CreditPlus втратив одну позицію, опустившись з 2-го на поточне 3 місце. Попри те, що набрав таку ж саму кількість балів, що і компанія, яка його посунула, — 34. Річ у тім, що, згідно методики оцінювання, при рівному підсумковому балі у декількох компаній ми аналізуємо його структуру. Вище місце посідає той сервіс, який видає найдешевші кредити на довший термін і на більшу суму. Тому цього разу CreditPlus посів третє місце.

Утім, він замикає трійку найкращих, а це означає, що сервіс надає якісні послуги, і, загалом, тут у нього все добре. Компанія створила інформативний сайт із прозоро визначеними умовами кредитування та інтегрованим BankID, який звільняє клієнтів від зайвих маніпуляцій під час реєстрації. Консультацію клієнти можуть отримати по телефону, через онлайн-чат та популярні месенджери. Їм також доступні різні способи погашення кредиту.

4. Credit7

Credit7 — ще один постійний представник п'ятірки найкращих сервісів. І передумов щодо змін цього статусу ми поки що не бачимо. Його простий та інформативний сайт дає вичерпну інформацію щодо сум, термінів та умов кредитування.

Але останні три місяці роботи компанія присвятила оновленню його інтерфейсу, врахувавши всі побажання клієнтів. Найближчим часом планується оновлення головної сторінки зі швидким доступом до особистого кабінету, доопрацюванням розділів «новин компанії», «як взяти» та «як погасити» кредит.

Зміни стосуватимуться й особистого кабінета клієнта. Credit7 вже додала можливість швидкої реєстрації через опцію BankID та закордонний паспорт. Також зменшився час очікування рішення щодо кредиту, і збільшився відсоток позитивної відповіді в кредитуванні для нових клієнтів.

Звичайно, сайт має SSL-сертифікат, який забезпечує захист даних користувачів, безпеку платежів та запобігає несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації.

Компанія вже випустила нативний додаток на операційну систему Android, і готується до запуску на системі IOS. Відповідні посилання будуть доступні на головній сторінці сайту.

Вдосконалюється система лояльності для постійних клієнтів. Щоб взяти участь у нових акціях, достатньо внести рекомендований платіж за кредитом на суму від 1 000 грн, або оформити кредит на цю суму. Зараз сервіс розігрує грошову виплату, яка дорівнює сумі тіла кредиту переможця + 500 грн, а також знижки 99% на повторный кредит. Шестеро клієнтів вже отримали грошові виплати, ще 20 мають знижку на кредитування в розмірі 99%.

Із 14.11 стартувала акція до «Black Friday». Призовий фонд — гаджети від Apple (iPhone, AirPods, iPad та Apple Watch) та знижки 99% на повторне кредитування.

Credit7 — активний учасник соціальних проєктів. Щомісяця компанія звітує про допомогу Збройним Силам України, ПЦУ та чутливим верствам населення. Суми допомоги складають від 700 000 грн до 900 000 грн. Основну підтримку отримують фонди: Донецька єпархія ПЦУ, UNITED 24, «Повернись живим», «Регіональний фонд благочестя», «МАРІКЕЙТ», команда фонду FRIDA.

Успіхи компанії підтверджують винагороди у галузевих преміях. Наприклад, її вдруге відзначено нагородою «DZWINNER», що присуджується представникам галузі контактних центрів за вклад у розвиток індустрії. Цього року компанія отримала відзнаку експерта у номінаціях «Краща команда продажів» та «Кращий супервізор року». Також Credit7 посів друге місце в двох номінаціях щорічної премії FinAwards: «Найкраща МФО онлайн» та «Найкращий клієнтський сервіс МФО».

Як бачимо, розробники Credit7 постійно працюють над створенням максимально сприятливих умови для того, щоб клієнт міг зручно і без зайвих рухів отримати необхідну позику.

Оформити кредит в Credit7

5. SelfieCredit

П’ятірку кращих замикає SelfieCredit. Сервіс створив інформативний сайт, який не перевантажує користувачів зайвою інформацією. При цьому все, що потрібно знати для отримання позики, знаходиться на видноті. Одна з його фішок закладена у назві — Selfie. Її суть в тому, що для верифікації та отримання позики клієнту потрібно лише зробити селфі. Це допомагає заповнити анкету для отримання мікрокредиту. Компанія отримала максимальні бали в критеріях «Максимальний термін», «Канали погашення», «Канали комунікацій», «Підтримка BankID». Один бал ми утримали за максимальну суму пільгового кредиту (до 15 тис. грн включно).