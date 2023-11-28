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28 листопада 2023, 12:54

Картка Red 2.0: Sense Bank відновив кредитування для нових клієнтів

Sense Bank відновлює кредитування нових клієнтів за кредитною карткою Red 2.0. Пропозиція буде доступна, якщо завантажити цифровий банк Sense SuperApp та оформити картку Red 2.0 в якості свого першого продукту. Чинним клієнтам оформлення кредитних карток було доступно й раніше.

Red 2.0 з кредитним лімітом надає можливість здійснювати покупки без комісії на період до 62 пільгових днів.

Ще кілька крутих можливостей кредитної Red 2.0 від Sense Bank:

Купити будь-які товари партнерів банку у «Легку розстрочку» — під 0,01% на термін до 24 місяців.

Перевести будь-яку покупку у «Моментальну розстрочку» до кінця року — від 500 грн без комісії на 3 місяці.

Взяти участь у програмі лояльності Cash’uClub — отримуючи до 6% кешбеку щомісяця у вибраних категоріях, а також 2% кешбеку кожні вихідні на всі покупки протягом трьох місяців.

«Sense Bank послідовно повертає продукти та умови, що зазнали обмежень після запровадження воєнного стану. Наша команда вважає за честь брати участь у відновленні ринку України та можливостей людей. Банк продовжить займатися цим і надалі», — зазначила Інна Тютюн, Член Правління, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

Детальніше про продукт: https://sensebank.ua/credit-cards/red2

Sense Bank — один із системно важливих банків України з близько 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОПів. У банку працюють близько 4 тис. співробітників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
kingcity
kingcity
28 листопада 2023, 14:58
#
Забули лише написати про комісію за РКО, якщо по картці є заборгованість на розрахункову дату більше 20 грн.
Також про те, що кешбек не можна вивсти на основний рахунок, ним можна лише повернути вартість якоїсь попередньої покупки. Це створює певні незручності.
+
0
Disorder
Disorder
28 листопада 2023, 15:49
#
Певні незручності. ?
+
0
kingcity
kingcity
28 листопада 2023, 17:17
#
Так
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