Картка Red 2.0: Sense Bank відновив кредитування для нових клієнтів

Sense Bank відновлює кредитування нових клієнтів за кредитною карткою Red 2.0 . Пропозиція буде доступна, якщо завантажити цифровий банк Sense SuperApp та оформити картку Red 2.0 в якості свого першого продукту. Чинним клієнтам оформлення кредитних карток було доступно й раніше.

Red 2.0 з кредитним лімітом надає можливість здійснювати покупки без комісії на період до 62 пільгових днів.

Ще кілька крутих можливостей кредитної Red 2.0 від Sense Bank:

Купити будь-які товари партнерів банку у «Легку розстрочку» — під 0,01% на термін до 24 місяців.

Перевести будь-яку покупку у «Моментальну розстрочку» до кінця року — від 500 грн без комісії на 3 місяці.

Взяти участь у програмі лояльності Cash’uClub — отримуючи до 6% кешбеку щомісяця у вибраних категоріях, а також 2% кешбеку кожні вихідні на всі покупки протягом трьох місяців.

«Sense Bank послідовно повертає продукти та умови, що зазнали обмежень після запровадження воєнного стану. Наша команда вважає за честь брати участь у відновленні ринку України та можливостей людей. Банк продовжить займатися цим і надалі», — зазначила Інна Тютюн, Член Правління, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

Детальніше про продукт: https://sensebank.ua/credit-cards/red2

Sense Bank — один із системно важливих банків України з близько 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОПів. У банку працюють близько 4 тис. співробітників.