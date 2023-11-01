ФРС США зберегла ключову ставку на рівні 5,5%

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Згідно з інструментом FedWatch, ймовірність збереження ставки без змін перед рішенням ФРС складала 99,7%.

ФРС почала піднімати ставку у березні 2022 року. До травня 2023 року ставка зросла з нульового рівня до 5−5,25%. На двох засіданнях регулятор зробив паузу, залишивши ставку на найвищому рівні з 2001 року.

Читайте: ФРС може зберегти нинішні високі ставки на наступному засіданні — Bloomberg

Наступне засідання щодо ставки відбудеться 12−13 грудня. Найбільш вірогідним сценарієм ринок вважає збереження ставки без змін, що випливає з даних інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що економіка США зросла у третьому кварталі навіть швидше, ніж очікувалося, завдяки сильним споживчим витратам, незважаючи на вищі процентні ставки, триваючий інфляційний тиск і низку інших внутрішніх і глобальних проблем.

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