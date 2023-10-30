Економіка США зросла у третьому кварталі навіть швидше, ніж очікувалося, завдяки сильним споживчим витратам, незважаючи на вищі процентні ставки, триваючий інфляційний тиск і низку інших внутрішніх і глобальних проблем. Про це пише CNBC.
ВВП США зріс на 4,9% у третьому кварталі
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Зростання ВВП
Валовий внутрішній продукт США зріс з урахуванням сезонних факторів на 4,9% у річному вимірі в період з липня по вересень порівняно з показником у 2,1% у II кварталі, повідомило міністерство торгівлі США.
Економісти, опитані Dow Jones, очікували прискорення реального ВВП на 4,7% з поправкою на інфляцію.
Причина зростання
Різке зростання відбулося завдяки споживчим витратам, збільшенню запасів, експорту, інвестиціям у житлове будівництво та державним витратам.
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Споживчі витрати зросли на 4% за квартал після зростання лише на 0,8% у 2 кварталі, і спричинили 2,7 відсоткових пункта загального зростання ВВП.
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Відновлення інвестицій у житлове будівництво відбулося після скорочення протягом дев’яти кварталів поспіль.
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Витрати на споживчому рівні розподілилися між товарами та послугами досить рівномірно, причому ці два показники зросли на 4,8% і 3,6% відповідно.
Зростання ВВП стало найбільшим зростанням з четвертого кварталу 2021 року.
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