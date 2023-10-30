ВВП США зріс на 4,9% у третьому кварталі

Зростання ВВП

Валовий внутрішній продукт США зріс з урахуванням сезонних факторів на 4,9% у річному вимірі в період з липня по вересень порівняно з показником у 2,1% у II кварталі, повідомило міністерство торгівлі США.

Економісти, опитані Dow Jones, очікували прискорення реального ВВП на 4,7% з поправкою на інфляцію.

Причина зростання

Різке зростання відбулося завдяки споживчим витратам, збільшенню запасів, експорту, інвестиціям у житлове будівництво та державним витратам.

Споживчі витрати зросли на 4% за квартал після зростання лише на 0,8% у 2 кварталі, і спричинили 2,7 відсоткових пункта загального зростання ВВП.

Відновлення інвестицій у житлове будівництво відбулося після скорочення протягом дев’яти кварталів поспіль.

Витрати на споживчому рівні розподілилися між товарами та послугами досить рівномірно, причому ці два показники зросли на 4,8% і 3,6% відповідно.

Зростання ВВП стало найбільшим зростанням з четвертого кварталу 2021 року.