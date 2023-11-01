ФРС може зберегти нинішні високі ставки на наступному засіданні — Bloomberg

Федеральна резервна система готова зберегти процентні ставки на рівні 22-річного максимуму на другому засіданні, залишаючи відкритою можливість ще одного підвищення вже в грудні, якщо економічне зростання залишиться стійким. Про це повідомляє Bloomberg.

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Очікується, що Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку залишить ставки незмінними в діапазоні від 5,25% до 5,5%, рівня, якого вперше було досягнуто в липні.

Голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що керівництво ФРС воліло б зачекати з оцінкою впливу попередніх підвищень ставок на економіку, оскільки вони наближаються до завершення своєї кампанії з підвищення ставок.

Оскільки інфляція все ще значно перевищує цільовий показник комітету у 2%, а темпи економічного зростання наближаються до дворічного максимуму, політики хочуть залишити за собою можливість ще раз підвищити ставку.

«Це буде свого роду «яструбина пауза. Економіка розвивається добре, а інфляція ще не досягла цільового рівня. Вони більш-менш повинні продовжувати говорити, що нам, можливо, доведеться підвищити ставки ще раз», — сказав старший економіст Jefferies LLC Томас Сімонс.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що економіка США зросла у третьому кварталі навіть швидше, ніж очікувалося, завдяки сильним споживчим витратам, незважаючи на вищі процентні ставки, триваючий інфляційний тиск і низку інших внутрішніх і глобальних проблем.