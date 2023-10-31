В Carlsberg заявили, що росія «вкрала бізнес» компанії

Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що росія вкрала бізнес компанії. Про це він заявив журналістам після квартального звіту Carlsberg, пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним», — сказав Ааруп-Андерсен.

Через обмежену взаємодію з керівництвом «Балтики» та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного варіанта прийнятного вирішення ситуації.

«Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, який виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу», — додав гендиректор Carlsberg.

Читайте: Данська група Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з російською «Балтикою»