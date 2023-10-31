Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що росія вкрала бізнес компанії. Про це він заявив журналістам після квартального звіту Carlsberg, пише Reuters.
В Carlsberg заявили, що росія «вкрала бізнес» компанії
«Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним», — сказав Ааруп-Андерсен.
Через обмежену взаємодію з керівництвом «Балтики» та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного варіанта прийнятного вирішення ситуації.
«Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, який виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу», — додав гендиректор Carlsberg.
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Передісторія
Раніше «Мінфін» писав, що Carlsberg розірвала ліцензійні угоди в росії, які дозволяли «Балтиці» виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі.
Напередодні стало відомо, що «Балтика», побоюючись спроб з боку Carlsberg Group позбавити її прав на частину глобальних брендів, включно з Tuborg та Kronenbourg, намагається через суд заборонити данському холдингу розірвати з нею ліцензійну угоду.
Балтика — друга за величиною пивоварна компанія в росії, вона має вісім заводів на території держави-агресора. Данська компанія контролювала Балтику з 2008 року.
Раніше «Мінфін» писав, що нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.
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