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31 жовтня 2023, 16:58 Читать на русском

В Carlsberg заявили, що росія «вкрала бізнес» компанії

Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що росія вкрала бізнес компанії. Про це він заявив журналістам після квартального звіту Carlsberg, пише Reuters.

Призначений у вересні новий генеральний директор данської пивоварної групи Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен вважає, що росія вкрала бізнес компанії.
Фото: carlsberggroup.com
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«Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним», — сказав Ааруп-Андерсен.

Через обмежену взаємодію з керівництвом «Балтики» та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного варіанта прийнятного вирішення ситуації.

«Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, який виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу», — додав гендиректор Carlsberg.

Читайте: Данська група Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з російською «Балтикою»

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що Carlsberg розірвала ліцензійні угоди в росії, які дозволяли «Балтиці» виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі.

Напередодні стало відомо, що «Балтика», побоюючись спроб з боку Carlsberg Group позбавити її прав на частину глобальних брендів, включно з Tuborg та Kronenbourg, намагається через суд заборонити данському холдингу розірвати з нею ліцензійну угоду.

Балтика — друга за величиною пивоварна компанія в росії, вона має вісім заводів на території держави-агресора. Данська компанія контролювала Балтику з 2008 року.

Раніше «Мінфін» писав, що нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
31 жовтня 2023, 17:27
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Клара у Карла украла кораллы
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