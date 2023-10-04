Данська група Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з російською «Балтикою»

Данська пивоварна група Carlsberg заявила, що розриває ліцензійні угоди, які дозволяють російській «Балтиці» виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі. Про це йдеться у заяві Carlsberg Group.

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Що відомо

Це рішення є відповіддю на липневий указ російського диктатора володимира путіна про передання «Балтики» під зовнішнє управління Федерального агентства з управління державним майном (росмайно).

За рішенням путіна, росмайну передали 100% Балтики, зокрема 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ «Хоппі Юніон».

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«Ми дійшли висновку, що наразі не бачимо шляху для переговорів щодо виходу з російського ринку. Ми відмовляємося від того, щоб нас примушували до угоди на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу в росії», — йдеться в заяві.

Згідно із заявою Carlsberg, російська компанія може використовувати компоненти й запаси данської продукції до 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що «Балтика», побоюючись спроб з боку Carlsberg Group позбавити її прав на частину глобальних брендів, включно з Tuborg та Kronenbourg, намагається через суд заборонити данському холдингу розірвати з нею ліцензійну угоду.

Балтика — друга за величиною пивоварна компанія в росії, вона має вісім заводів на території держави-агресора. Данська компанія контролювала Балтику з 2008 року.

Раніше «Мінфін» писав, що нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.