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4 жовтня 2023, 8:53 Читать на русском

Данська група Carlsberg розірвала ліцензійні угоди з російською «Балтикою»

Данська пивоварна група Carlsberg заявила, що розриває ліцензійні угоди, які дозволяють російській «Балтиці» виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі. Про це йдеться у заяві Carlsberg Group.

Данська пивоварна група Carlsberg заявила, що розриває ліцензійні угоди, які дозволяють російській «Балтиці» виробляти та продавати пиво брендів, що належать групі.
Фото: carlsberggroup.com

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Що відомо

Це рішення є відповіддю на липневий указ російського диктатора володимира путіна про передання «Балтики» під зовнішнє управління Федерального агентства з управління державним майном (росмайно).

За рішенням путіна, росмайну передали 100% Балтики, зокрема 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ «Хоппі Юніон».

Читайте: Данський пивоварний гігант Carlsberg залишає ринок росії

«Ми дійшли висновку, що наразі не бачимо шляху для переговорів щодо виходу з російського ринку. Ми відмовляємося від того, щоб нас примушували до угоди на неприйнятних умовах, виправдовуючи незаконне поглинання нашого бізнесу в росії», — йдеться в заяві.

Згідно із заявою Carlsberg, російська компанія може використовувати компоненти й запаси данської продукції до 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що «Балтика», побоюючись спроб з боку Carlsberg Group позбавити її прав на частину глобальних брендів, включно з Tuborg та Kronenbourg, намагається через суд заборонити данському холдингу розірвати з нею ліцензійну угоду.

Балтика — друга за величиною пивоварна компанія в росії, вона має вісім заводів на території держави-агресора. Данська компанія контролювала Балтику з 2008 року.

Раніше «Мінфін» писав, що нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 9:02
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Ну, а сам основной завод «балтика» работает? А если работает. то в этой истории. опять, в убытках только европейский инвестор, хозяин.
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