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30 жовтня 2023, 12:22 Читать на русском

100 днів роботи державного Sense Bank

Ріст довіри клієнтів, участь у державних програмах, розвиток інноваційних продуктів та залучення нових партнерів і клієнтів. Sense Bank звітує про результати перших 100 днів роботи у статусі державного банку.

Фінансові показники

Sense Bank — прибутковий та ліквідний. Так, станом на 1 жовтня 2023 прибуток склав 5,626 млрд грн. Показник адекватності основного капіталу (Н3) становив 16,77 % при нормативі НБУ 7%, а норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) — 16,82 % при нормативі 10%.

Крім того, у вересні 2023 року національне уповноважене рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Sense Bank на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими фінустановами.

Довіра клієнтів

Близько 11 мільярдів гривень — саме на таку суму клієнти Sense Bank відкрили строкових депозитів за 100 днів після переходу банку до державної власності, що становить понад 100 тисяч вкладів. Крім того, 80% роздрібних клієнтів за цей час повторно розмістили свої заощадження на депозитних рахунках банку, що є одним з найкращих показників за час воєнного стану.

Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс. Це підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. З моменту націоналізації банк зріс у пасивах юридичних осіб із 18,8 млрд грн до 36,4 млрд грн. Так, приріст пасивів МСБ склав 29%, а портфель корпоративного бізнесу збільшився на 95%. Крім того, участь підприємств державного сектора у структурі пасивів банку тепер становить близько 23%.

Активне кредитування бізнесу та населення

Sense Bank повернувся до активного режиму кредитування підприємств та підтримує як наявних, так і нових клієнтів. Зокрема банк відновив участь у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва в Україні «Доступні кредити 5−7−9». Наразі корпоративний блок розглядає понад 160 кредитних заявок від чинних та потенційних клієнтів на загальну суму понад 18 млрд грн.

Українська фінансова житлова компанія акцептувала заявку Sense Bank на участь у державній програмі кредитування єОселя. Після підписання Генеральної угоди з ПАТ «Укрфінжитло» банк надаватиме позичальникам іпотечні кредити терміном від 1 до 20 років за відсотковими ставками 3% або 7% річних.

Технології та безпека

Керівництво та команда розробки Sense Bank продовжує створення довгострокової стратегії розвитку цифрового банку Sense SuperApp.

Ефект уже спостерігається. За 100 днів Sense SuperApp оновився 6 разів, покращуючи звичні продукти та пропонуючи принципово нові — команда активна в обох напрямках. Свіжим рішенням для всього українського ринку стала послуга «Зарплата раніше», з якою клієнти можуть отримувати частину своєї зарплати 25 числа кожного місяця, сплачуючи комісію лише у разі використання. Актуальні нововведення торкнулися ФОП-частини цифрового банку: клієнтам стало доступне швидке відкриття цифрової бізнес-карти, а їхнім довіреним особам — випуск та перевипуск бізнес- картки на своє ім'я з поточного рахунку онлайн. Системно покращуються і базові функції: за 100 днів це вже торкнулося процесів онбордингу, онлайн-купівлі валюти, пошуку відділень на мапі, клієнтської аналітики кредитних пропозицій, керування депозитами тощо. Частина унікальних для України функцій вже розроблена та протестована: їх анонс очікується найближчим часом.

Один із ключових елементів цифрової стратегії банку — абсолютна безпека клієнтських даних та грошей в умовах війни. Системна робота у цьому напрямку велася і раніше: банк здійснив міграцію у хмарні центри обробки даних для додаткового захисту клієнтських, транзакційних та інших даних, щоб забезпечити безперервну діяльність усіх сервісів. Це новий технологічний рівень банківського обслуговування, який тільки запроваджують в Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+23
kingcity
kingcity
30 жовтня 2023, 12:34
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Хороші умови по купівлі ОВДП, а також хороший курс по онлайн обміну валют. А от по інших продуктах «тарифні гайки «закручуються. Комісія за РКО при використанні кредитних коштів, обмеження місячної суми безкоштовних карткових переказів…

Ще додам в цілому непоганий мобільний додаток.
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