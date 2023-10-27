Нова пошта відкрила перше відділення та запустила власну кур’єрську доставку у Латвії

Латвія стала третьою країною Балтії та восьмою європейською країною, де запрацювало відділення та власна кур'єрська доставка Nova Post. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію — від 5 діб, а вартість складає:

Документи — 250 грн

Посилки до 2 кг — 400 грн

Посилки до 10 кг — 600 грн

Посилки до 30 кг — 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Кур'єрська доставка

Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний застосунок.

Доставка або забір відправлення кур'єром з адреси — сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нещодавно Нова пошта вийшла на ринок Естонії. Перше відділення Nova Post відкрилось у столиці Естонії, Таллінні.

Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.