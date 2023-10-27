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27 жовтня 2023, 15:32 Читать на русском

Нова пошта відкрила перше відділення та запустила власну кур’єрську доставку у Латвії

Латвія стала третьою країною Балтії та восьмою європейською країною, де запрацювало відділення та власна кур'єрська доставка Nova Post. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Латвія стала третьою країною Балтії та восьмою європейською країною, де запрацювало відділення та власна кур'єрська доставка Nova Post.

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Деталі

Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Доставка з України в Латвію — від 5 діб, а вартість складає:

  • Документи — 250 грн
  • Посилки до 2 кг — 400 грн
  • Посилки до 10 кг — 600 грн
  • Посилки до 30 кг — 1200 грн
  • Вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Кур'єрська доставка

Також для клієнтів доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний застосунок.

Доставка або забір відправлення кур'єром з адреси — сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нещодавно Нова пошта вийшла на ринок Естонії. Перше відділення Nova Post відкрилось у столиці Естонії, Таллінні.

Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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