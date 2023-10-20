Нова пошта вийшла на ринок Естонії

Сьогодні, 20 жовтня, Nova Post починає роботу у новій європейській країні: перше відділення відкрилось у столиці Естонії, Таллінні. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

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Перше відділення Nova Post відкрилось в Таллінні за адресою Estonia pst 7, 10412. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Відділення працює щодня. Доставка з України в Естонію — від 5 діб.

Вартість доставки

Вартість доставки з України в Естонію становить:

Документи — 250 грн

Посилки до 2 кг — 400 грн

Посилки до 10 кг — 600 грн

Посилки до 30 кг — 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Також клієнти можуть викликати кур'єра через сайт та мобільний застосунок Nova Post, щоб зробити відправлення з на будь-яку адресу по всій Естонії.

Доставка або забір відправлення кур'єром з адреси — сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

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Знижка

Зазначається, що до 12 листопада кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки з Естонії в Україну, зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо

Nova Post вже відкрила 66 відділень в Естонії, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.