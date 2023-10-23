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23 жовтня 2023, 15:54 Читать на русском

Індекс Big Tech Китаю впав до рекордного мінімуму

Індекс акцій технологічних компаній Китаю впав до мінімуму з моменту його створення понад 3 роки тому через побоювання впливу підвищення процентної ставки в США на глобальну ліквідність та послаблення експорту країни, пише Bloomberg.

Індекс акцій технологічних компаній Китаю впав до мінімуму з моменту його створення понад 3 роки тому через побоювання впливу підвищення процентної ставки в США на глобальну ліквідність та послаблення експорту країни, пише Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння Big Tech КитаюІндекс Star 50 у понеділок упав на 1,9%, а акції виробників мікросхем ASR Microelectronics Co. та Loongson Technology Corp.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння Big Tech Китаю

Індекс Star 50 у понеділок упав на 1,9%, а акції виробників мікросхем ASR Microelectronics Co. та Loongson Technology Corp. впали щонайменше на 5%.

Загалом на технологічному ринку Китаю тривають розпродажі на тлі боротьби зі слабким економічним зростанням та падінням експорту через високі світові відсоткові ставки, що впливають на попит.

Індекс Hang Seng Tech, що також відстежує акції китайських компаній, з початку року впав на 11,3%.

Найбільше гальмує розвиток технологій країни нестача ліквідності та збереження поточних оцінок акцій відповідних компаній. Крім цього, на компанії зі списку Star 50, такі як Trina Solar Co., Jinko Solar Co. і GoodWe Technologies Co., впливає погіршення перспективи експорту відновлюваних джерел енергії, оскільки недавнє розслідування Європейського Союзу щодо китайських субсидій на електромобілі може коштувати $7 млрд компаніям країни, що займаються постачанням автомобілів і фургонів.

Читайте: ФРС увімкнула режим тиші: хто визначатиме настрій на фондовому ринку США цього тижня

Падіння індексу Shanghai Composite нижче ключового рівня 3000 пунктів також призвело до розпродажів та викупу активів клієнтами.

Джерело: Мінфін
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