ФРС включила режим тиші: хто визначатиме настрій на фондовому ринку США цього тижня

Черговий волатильний тиждень для ринку акції завершився падінням індексу S&P 500 на 2,4%. Продовжується розвиток кризи та військового конфлікту в Ізраїлі, завершилась місячна експірація опціонів, дохідність 10-річних облігацій США перевищила 5%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

ФРС знову зіпсувала настрій інвесторам

Початок тижня видався оптимістичним: минулі вихідні не були відзначені ескалацією на Близькому Сході (наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази), а тому акції відреагували зростанням. Однак, виступ очільника ФРС Джерома Пауелла на Економічному форумі в середу розвернув тренд, і акції закрили тиждень падінням.

Пауелл знову натякнув, що ставки залишатимуться високими довго, адже економіка активно зростає. Реакція ринку свідчить, що інвестори бояться помилки ФРС в інтерпретації положення США в економічному циклі і що регулятор, в результаті, «задушить» економіку високими ставками.

Зокрема, про це свідчить і реакція ринку довгострокових облігацій США: дохідності 30-річних облігацій закріплюються на рівні 5%, 10-річні також досягли цього важливого психологічного рівня у п’ятницю, однак, тут з’явились покупці, в результаті чого дохідність знизилась до 4,93%.

Зростання дохідності створює тиск на ринок акцій, оскільки облігації США є еталоном безризикових інструментів: якщо зараз є можливість закріпити дохідність на рівні 4,9−5% на наступні 10 років, то акції (бізнес) мають давати значно вищу дохідність. Окрім того, якщо уряд США позичає кошти під 5%, то бізнес, відповідно, позичатиме під ще більший відсоток, що створює тиск на маржинальність.

Також у п’ятницю пройшла місячна експірація опціонів на акції, фонди на індексні ф’ючерси. Великий обсяг ставок на падіння (купівля Put-опціонів) створювала тиск на ціни, в результаті чого у п’ятницю ринки широким фронтом прийшли до локальних мінімумів. Однак, наразі є чимало технічних індикаторів, що свідчать про перепроданість, окрім того: зникла «стеля» з Put-опціонів, яка створювала тиск.

Злети та падіння тижня

Подальший тренд визначатимуть квартальні звіти, сезон публікацій яких вже розпочався. Лідерами та аутсайдерами серед індивідуальних акцій індексу S&P 500 за минулий тиждень були саме компанії, що звітували:

Компанія Тікер Результат за тиждень Netflix NFLX 12,73% AT&T T 7,1% Abbott ABT 6,5% Tesla TSLA -15,58% United Airlines UAL -9,38% Blackstone BX -9,04%



Netflix відзвітував про суттєво вищий від очікувань приріст підписників: за квартал аудиторія сервісу збільшилась на 8,8 млн осіб. Намагання компанії подолати «лазівку» з передачею паролів приносить свої плоди. Окрім того, компанія оголосила про намір підвищити вартість тарифів: ставки за двома тарифними планами в США зростуть на 15−20%, також будуть підвищені ціни у Великобританії та Франції.

Варто зазначити, що напередодні звіту акції були доволі перепроданими, адже на бізнес компанії створювався тиск з боку страйків акторів та продюсерів у Голівуді, що для Netflix виражалось у зростанні вартості контенту. Підвищенням тарифів компанії перекриває цей ризик.

Результати AT&T за третій квартал свідчать про те, що телекомунікаційна компанія збільшила темпи зростання кількості абонентів і покращила генерування вільного грошового потоку на фоні сталого зростання прибутку. Компанія очікує отримати $16,5 млрд вільного грошового потоку у 2023 році, порівнюючи з попереднім прогнозом у $16 млрд.

Даний показник був у центрі уваги, оскільки капітальні витрати продовжують зростати. Минулого року компанія витратила рекордні $24 млрд і заявила, що очікує вкласти стільки ж у будівництво своїх мереж 5G і оптоволоконних мереж цього року. Вищі витрати «з'їдають» рівень вільного грошового потоку, обмежуючи здатність компаній виплачувати дивіденди.

Компанія Abbott, виробник широкого спектру препаратів, діагностичних систем та інших фармацевтичних продуктів, відзвітувала про прибуток у третьому кварталі у розмірі $1,14 на акцію при доході $10,1 млрд. Аналітики очікували $1,10 на акцію при доході в $9,82 млрд.

Продажі дещо впали, порівнюючи з попереднім роком, найбільше (на 33% із 2022 року) впав дохід від діагностичного сегменту, світові продажі наборів для тестування на Covid-19 склали $305 млн, порівнюючи з $1,67 млрд минулого року.

Проте, продажі компанії у сегментах харчування, відомих фармацевтичних препаратів і медичних пристроїв зросли, порівнюючи з попереднім роком.

Tesla відзвітувала про прибуток на акцію у $0,66, а маржа валового прибутку автомобільного виробництва, за винятком регулятивних кредитних продажів, становила 16,3%. Аналітики чекали більшого прибутку — у $0,7, і маржу — близько 17,5%.

Зниження цін на автівки призвело до зниження рентабельності. Поточний стан економіки ускладнює продаж автомобілів, про що СЕО компанії Ілон Маск декілька разів згадував під час телефонної конференції. «Мене турбує середовище високих відсоткових ставок, у якому ми перебуваємо, — сказав він. — Переважна більшість людей, які купують автомобіль, орієнтуються на щомісячний платіж, який продовжує зростати».

United Airlines відзвітувала про спад доходу від вантажних перевезень: від початку року компанія виручила $1,1 млрд, що на 35,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Результати відповідають показникам ринку вантажних авіаперевезень, на якому загальні обсяги впали на 8−10% із березня 2022 року, і досягли дна наприкінці літа. Більшу частину року ціни на авіаперевезення були на 40−50% нижчими, ніж минулого року. Стримують відновлення зростаючі ціни на паливо.

Blackstone — один із найбільших фондів нерухомості у світі (під управлінням — $1,01 трлн активів) — не зміг перевершити очікування за прибутком. Компанія відзвітувала про прибуток у $1,21 млрд, або $0,94 на акцію, при прогнозах у $1,01 на акцію. Потенційні нові покупці не наважуються укладати угоди, оскільки боргові витрати зростають, а приватні інвестиційні компанії утримують активи, а не продають їх на хиткому ринку.

Прибутки Blackstone, пов’язані з комісіями, впали на 5%, оскільки компанія отримувала менше грошей від перерахування угод. Сума грошей, яку Blackstone використав для нових угод, впала на 60%. «Існує невизначеність щодо ставок та інфляції, — сказав в інтерв'ю президент Blackstone Джон Грей. — Усе це сприяє створенню середовища невизначеності, що зменшує обсяг транзакцій».

Найважливіші події цього тижня

Загалом, сезон звітів розпочався неоднозначно. Цього тижня ми побачимо перші звіти найбільших технологічних корпорацій: у вівторок після закриття ринку звітують Microsoft, Google, Visa. У середу ввечері — Facebook, у четвер — Amazon. Саме звіти найбільших корпорацій, які «тримають» широкі індекси на своїх плечах, зможуть задати тенденцію наступного місяця.

Також із понеділка починається «режим тиші» для спікерів ФРС, адже до наступного засідання (1 листопада) залишається менше 10 днів. Тож інвестори можуть бути певні, що виступи чиновників не зможуть вплинути на перебіг ринкових подій — принаймні, наступні декілька днів.

Немає і запланованих випусків суттєвих макроданих: лише у четвер-п'ятницю традиційний блок даних, пов’язаних із ВВП і показниками споживання.

У четвер перед відкриттям ринку, о 15:30 за київським часом, буде опубліковано попередні дані щодо ВВП США за 3 квартал у першому читанні, очікується зростання +4,1% у річному вимірі.

У п’ятницю вийдуть дані щодо персонального доходу та витрат (personal income/spending), де очікується +0,4% та +0,5% відповідно.