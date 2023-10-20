Зміни на фінансовому ринку України: Головні питання Форуму DIGITAL BANKING 2023

18 жовтня 2023 року в Києві відбувся International Forum: DIGITAL BANKING. RECIPES GROWTH 2023, організований Фінансовим Клубом BANKIR. Захід розпочався привітанням Генерального директора клубу Жанни Голік, яка підкреслила, що розгортання цифрових технологій в умовах wartime стає джерелом ефективних, стрімких та прибуткових змін на банківському та фінансовому ринку України. Вона відзначила важливість цифрової трансформації та критичність цього процесу для сучасних фінансових компаній та банків.

До програми заходу були включені найбільш популярні та критичні для сфери digital теми, зокрема кібербезпеку, онлайн-платежі, цифровий банкінг, обслуговування клієнтів, автоматизацію, cloud та аналіз великих даних.

У форумі взяли участь представники уряду та регуляторних органів, авторитетні експерти у сфері фінансів та банківської справи. Серед гостей були Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Василь Фурман, член Ради Національного банку України та інші.

В рамках заходу пройшла панельна дискусія «Умови кредитування під час війни та ліцензування. Відновлення життєдіяльності фінансових компаній. Цифрова трансформація соціальної політики та розвиток IT-сфери». Захід призначався для обміну досвідом, вивчення кращих практик та визначення шляхів розвитку сучасних фінансових послуг у військовий час.

У обговоренні взяли участь високопрофесійні фахівці та представники ключових інституцій: Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Михайло Федоренко, директор Департаменту ліцензування Національного банку України, Сергій Сінченко, CEO Moneyveo, Ростислав Дюк, член Наглядової ради Sense Bank та інші.

Представники бізнесу поділилися досвідом щодо змін, яких зазнали компанії та завдяки чому вдалося відновити діяльність. Зокрема Сергій Сінченко відзначив, що задля забезпечення більш ефективного та стійкого функціонування Манівео був введений більш прискіпливий «поріг входу» для клієнтів. Це допомогло зменшити ризики компанії і захистити вразливих клієнтів від падіння в борги, які вони не в змозі погасити. Крім того, в компанії розширили продуктову лінійку, щоб відповідати зростаючим потребам клієнтів під час війни та забезпечити ширший доступ до фінансових послуг тим, хто може їх обслуговувати. Сергій Сінченко поділився своїми поглядами щодо майбутнього Moneyveo в умовах цифрової трансформації та розвитку ринку. За його словами, ініціативи, які сьогодні реалізує Мінцифра, є важливими та необхідними для українського суспільства. Це дозволяє громадянам зручно отримувати доступ до різних соціальних послуг через онлайн-платформи та мобільні застосунки, а бізнес стає прозорішим і мобільнішим.

На думку Сергія Сінченка, розвиток ринку небанківського споживчого кредитування в Україні в найближчі кілька років буде пов'язаний із впровадженням технологій та інноваційних підходів, що забезпечать конкурентоспроможність.

Учасники заходу зійшлися на думці, що дискусія стала плідним обміном думками та ідеями щодо розвитку фінансового сектору в умовах сучасних викликів, а International Forum: DIGITAL BANKING. RECIPES GROWTH 2023 — важливою платформою для обговорення актуальних та стратегічних питань, пов'язаних із впровадженням цифрових технологій у фінансовому секторі України.