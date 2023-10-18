За три квартали 2023 року до банків в управлінні Фонду надійшло понад 6,4 млрд грн

5 034,2 млн грн — від реалізації активів, 680,1 млн грн — від погашення кредитів, 165,9 млн грн — від погашення цінних паперів, 91,6 млн грн — від оренди майна, 454,0 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Зокрема, у вересні 2023 року банки отримали 1 152,2 млн грн, в т. ч. від реалізації активів — 932,4 млн грн:

683,0 млн грн — АТ «МР БАНК»;

103,1 млн грн — АТ «Мегабанк»;

97,5 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;

45,8 млн грн — АТ «Банк Січ».

Крім того, протягом вересня 127,1 млн грн надійшло до банків від погашення кредитів, 57,1 млн грн — від погашення цінних паперів, 4,7 млн грн — від оренди майна, 30,9 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду.

Водночас Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.