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18 жовтня 2023, 17:47 Читать на русском

За три квартали 2023 року до банків в управлінні Фонду надійшло понад 6,4 млрд грн

За три квартали 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 6 425,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

За три квартали 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 6 425,8 млн грн.

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Звідки надійшли кошти

5 034,2 млн грн — від реалізації активів, 680,1 млн грн — від погашення кредитів, 165,9 млн грн — від погашення цінних паперів, 91,6 млн грн — від оренди майна, 454,0 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Зокрема, у вересні 2023 року банки отримали 1 152,2 млн грн, в т. ч. від реалізації активів — 932,4 млн грн:

  • 683,0 млн грн — АТ «МР БАНК»;
  • 103,1 млн грн — АТ «Мегабанк»;
  • 97,5 млн грн — АТ «Промінвестбанк»;
  • 45,8 млн грн — АТ «Банк Січ».

Крім того, протягом вересня 127,1 млн грн надійшло до банків від погашення кредитів, 57,1 млн грн — від погашення цінних паперів, 4,7 млн грн — від оренди майна, 30,9 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду.

Водночас Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Джерело: Мінфін
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