За програмою «єВідновлення» на житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало від обстрілів, спрямовано 4,4 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За програмою «єВідновлення» вже спрямовано 4,4 мільярда — Шмигаль
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Відшкодування
За його словами, на відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн.
Читайте: єВідновлення: українці отримали 1,5 мільярда гривень на ремонт пошкодженого житла
Зруйноване житло
Також 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати.
Верховна Рада ухвалила закон щодо відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Очікуємо, що виплати розпочнуться з 2024 року.
Джерело: Мінфін
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