За програмою «єВідновлення» вже спрямовано 4,4 мільярда — Шмигаль

За його словами, на відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тис. заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн.

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Зруйноване житло

Також 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати.

Верховна Рада ухвалила закон щодо відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Очікуємо, що виплати розпочнуться з 2024 року.