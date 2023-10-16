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16 жовтня 2023, 14:53 Читать на русском

єВідновлення: українці отримали 1,5 мільярда гривень на ремонт пошкодженого житла

Близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою єВідновлення, 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою єВідновлення, 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн.

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Деталі

«єВідновлення — одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема — від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію. Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн. Також маємо 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно», — зазначив Федоров.

Читайте: Українцям виплатили майже 1,5 мільярда за програмою «єВідновлення»

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що команда Мінцифри постійно працює над тим, щоб покращити і спростити отримання послуг, а також аналізує що варто змінити в законодавстві, щоб українці отримували ще зручніші сервіси, а всі процеси були зрозумілими й прозорими.

За інформацією пресслужби, загалом цифровізація будівництва розпочалася ще у 2019 році й показала антикорупційний ефект.

Завдяки впровадженню е-системи у сфері будівництва держава економить 3 млрд щорічно. Щоб удосконалити цифровізацію сфери будівництва, разом з Мінінфраструктури розробили законопроєкт 5655. Він покращує цифрові сервіси, які добре себе зарекомендували.

Джерело: Мінфін
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