Українцям виплатили майже 1,5 мільярда за програмою «єВідновлення»

«На сьогодні вже майже 1,5 млрд грн ми сплатили у межах програми «єВідновлення», — сказав він.

Кубраков зазначив, що вже у жовтні у межах програми почнеться видача сертифікатів за повністю зруйноване житло.

За словами віцепрем'єра, станом на 5 жовтня, у системі вже зареєстровано понад 4 тис. заявок на отримання компенсації за зруйноване житло.

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Нагадаємо

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.

Що варто зробити для отримання виплат

Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше; Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви); Подати заяву про отримання допомоги через Дію; Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги; Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією; Отримати гроші на картку єВідновлення.

Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Також з 1 серпня у «Діє» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.