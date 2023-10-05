За програмою «єВідновлення», у межах якої українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, вже виплатили майже 1,5 млрд грн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Укрінформ.
Українцям виплатили майже 1,5 мільярда за програмою «єВідновлення»
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«На сьогодні вже майже 1,5 млрд грн ми сплатили у межах програми «єВідновлення», — сказав він.
Кубраков зазначив, що вже у жовтні у межах програми почнеться видача сертифікатів за повністю зруйноване житло.
За словами віцепрем'єра, станом на 5 жовтня, у системі вже зареєстровано понад 4 тис. заявок на отримання компенсації за зруйноване житло.
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Нагадаємо
10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.
Що варто зробити для отримання виплат
Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше;
- Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви);
- Подати заяву про отримання допомоги через Дію;
- Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги;
- Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією;
- Отримати гроші на картку єВідновлення.
Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».
Також з 1 серпня у «Діє» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.
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