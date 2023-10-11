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11 жовтня 2023, 10:28 Читать на русском

Роботодавці готові збільшувати штат: за кого боротимуться і що пропонуватимуть

Український ринок праці переживає складні часи. Ключова проблема — кадровий голод. Катастрофічно не вистачає як «блакитних», так і «білих» комірців. Що далі відбуватиметься на ринку праці та як це вплине на економіку, розповіла у колонці для The Page керівниця відділу рекрутменту компанії Smart Solutions Олена Куцоконь. «Мінфін» публікує ключові тези.

Український ринок праці переживає складні часи.

З огляду на те, що бізнес планує до кінця року збільшити штат, щонайменше, на 10%, боротьба за персонал лише зростатиме. Працедавці змушені підвищувати власну привабливість в очах кандидатів, зокрема, шляхом збільшення зарплат, розширення соціального пакету, забезпечення навчання та підвищення кваліфікації, бронювання від мобілізації тощо. В умовах кадрової кризи багато компаній вимушені брати на роботу недосвідчених працівників, запрошувати пенсіонерів, перекваліфіковувати жінок.

Особливим попитом сьогодні користуються HR — експерти, які вміють шукати та утримувати таланти. Окрім них, фахівці, від яких залежить просування послуг та товарів на ринку (сейлзи, маркетологи, тощо). І, звісно ж, топменеджмент, від якого залежить стратегія розвитку бізнесу.

Складна ситуація і в ІТ-індустрії, яка до війни в Україні вирізнялася найбільшою стабільністю та позитивною динамікою. Іноземні компанії через острах блекаутів все частіше відмовляються від аутсорсу. Самі ж українські айтівці надають перевагу стабільній роботі в продуктових компаніях короткочасним проєктам.

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Очевидно, що кандидат сьогодні знаходиться у вигіднішому становищі за роботодавця. Останньому ж бажано дотримуватися наступних настанов:

  • Регулярно (раз на пів року) проводити зріз зарплат на ринку, щоб пропонувати претендентам конкурентоспроможну оплату їхньої праці.
  • Посилювати бренд власної компанії.
  • Розширювати соціальні гарантії.
Автор:
Куцоконь Олена
Керівниця відділу рекрутменту Smart Solutions Куцоконь Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Abramon
Abramon
11 жовтня 2023, 11:48
#
«Особливим попитом сьогодні користуються HR — експерти» — переоцінена категорія працівників, які по факту «не роблять погоди», так сказати, «вихлопа мало», зміна структури, зміна назви підрозділів, «роздування» штату ценральних офісів компаній всякими спеціалістами типу розвитку бренду роботодавця і т.д. Частково цінними кадрами в НR — є спеціалісти задіяні в розрахунках з/п і винагород та підбір персоналу, якщо вони дійсно підбирають потрібних спеціалістів, а не знайомі знайомих влаштовують на роботу.
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
11 жовтня 2023, 12:15
#
Стаття ні про що. Виглядає як пост у Фейсбук.
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