Війна в Ізраїлі: як атака ХАМАС вплине на ціну нафти

Нафта підскочила в ціні після несподіваної атаки ХАМАС на Ізраїль, яка загрожує дестабілізувати Близький Схід. Як світові фінансові компанії оцінюють вплив нової війни на світовий нафтовий ринок, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Трейдери побоюються, що ескалація може призвести до масштабнішого конфлікту, в який буде втягнутий Тегеран і, можливо, США. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на керівників ХАМАС та Хезболли, спланувати напад ХАМАС допомогли співробітники іранської служби безпеки. При цьому США заявили про перекидання авіаносної ударної групи до східної частини Середземномор'я та збільшення чисельності винищувальних ескадрилій у регіоні.

Оскільки у понеділок світовий еталон Brent торгується майже на 5% вище $88 за барель, нижче наведено коментарі аналітиків щодо поточних наслідків, а також про те, що може статися зі світовим ринком нафти найближчими днями та тижнями:

RBC Capital Markets: Іран — «дуже важливий непередбачуваний чинник»

Іран є «дуже важливим непередбачуваним чинником», і основна увага буде прикута до того, наскільки жорсткі звинувачення висуне прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проти Тегерана щодо сприяння атакам, — йдеться у замітці аналітиків RBC Capital Markets LLC, включаючи Хеліму Крофт. Якщо Ізраїль безпосередньо вкаже на причетність Ірану, адміністрації Байдена, найімовірніше, важко буде підтримувати м'який санкційний режим щодо Тегерана.

Крім того, зважаючи на все, зусилля щодо забезпечення масштабного дипломатичного перезавантаження відносин із Саудівською Аравією, очолювані США, опинилися під загрозою. Хоча керівництво королівства наполягало на тому, щоб Ізраїль пішов на значні поступки палестинцям у рамках угоди про нормалізацію відносин, важко уявити, що уряд, який перебуває у стані війни, погодиться на подібні умови, враховуючи події минулих вихідних.

Goldman Sachs: Поки що дотримуємося прогнозу в $100

Попри те, що прогноз Goldman Sachs Group Inc. щодо Brent поки залишився на рівні $100 за барель до червня, аналітики Даан Струвен, Каллум Брюс і Фарук Сусса відзначили два потенційні наслідки атак для світових постачань нафти.

По-перше, конфлікт знижує ймовірність короткострокової нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, і в цьому контексті зменшує ймовірність більш ранньої відмови від скорочення видобутку в Саудівській Аравії. По-друге, з огляду на можливість повторної ескалації напруженості, прогнози щодо постачання іранської нафти зміщені у бік зниження.

Citigroup: «Бичачі наслідки»

На думку Citigroup Inc., атака ХАМАС має «бичачі наслідки» для нафти, хоча ключове питання полягає в тому, як довго це триватиме. Також зростають ризики нападу Ізраїлю на Іран, враховуючи підтримку ХАМАС, що надається їм, — йдеться в замітці аналітиків, включаючи Еда Морса. Крім того, за їх словами, цілком можливо, що зближення між Ізраїлем та Саудівською Аравією буде відкладено, що знизить очікування щодо можливого скорочення або припинення Ер-Ріядом добровільного скорочення постачання на 1 млн барелів на день.

Morgan Stanley: Наслідки мінімальні, але все може змінитися

Згідно з Morgan Stanley, вплив подій в Ізраїлі, «радше, обмежений», оскільки ані ця країна, ані її безпосередні сусіди не є великими виробниками нафти, при цьому короткостроковий ризик для постачання нафти обмежений. Однак, ситуація може змінитися, якщо конфлікт перекинеться на інші країни, хоча це не є припущенням, — зазначили аналітики, зокрема, Мартін Ратс, Шарлотта Фіркінс та Емі Гауер.

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ING: Премія за військовий ризик

За словами Воррена Паттерсона, голови відділу ING Groep NV зі стратегій на сировинних ринках, після нещодавніх подій на нафтовий ринок повернулася премія за військовий ризик. Якщо Іран якимось чином причетний до атак — безпосередньо чи опосередковано, то США можуть запровадити проти Тегерана жорсткіші нафтові санкції, які ускладнять ситуацію на і так дефіцитному ринку. Водночас, цілком ймовірно, що ОПЕК+ дотримуватиметься існуючих скорочень постачань, послаблюючи обмеження лише в тому випадку, якщо ринок нафти суттєво зміцниться.

CBA: Іранські поставки в центрі уваги

Щоб конфлікт мав тривалі та суттєві наслідки для нафтових ринків, необхідно стійке скорочення постачань чи перевезень, — йдеться у замітці аналітика Commonwealth Bank of Australia Вівека Дхара. Інакше, як показала історія, цінова реакція зазвичай є тимчасовою. Проте, якщо західні країни офіційно заявлять про зв'язок іранської розвідки з атаками ХАМАС, то постачання та експорт іранської нафти неминуче знизяться.

Sanford C. Bernstein: Ключові моменти

За словами Ніла Беверіджа, керуючого директора Sanford C. Bernstein HK Ltd, для ринку нафти існують три основні моменти. По-перше, якщо буде доведено, що Іран стоїть за нападами ХАМАС, і США посилять санкції, то це може підірвати іранський експорт. По-друге, необхідно відповісти на запитання, чи не призведе ескалація конфлікту до участі сусідніх країн, і, по-третє, чи збережеться угода про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Bloomberg: Американські санкції можуть мати вирішальне значення

На даному етапі все залежить від реакції Ізраїлю на ХАМАС, який ініціював атаку, та Іран, який зазвичай керує діями палестинського угруповання. Попередні висновки припускають, що навіть якщо Ізраїль відразу не відповість Ірану, наслідки, ймовірно, вплинуть на видобуток іранської нафти, оскільки США посилять санкції. Цього може виявитись достатньо, щоб ціни на нафту зросли до $100 за барель, а можливо, й вище.

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CITIC Futures: потрібно стежити за ескалацією

Як зазначає аналітик CITIC Futures Co. Гуй Чэньсі, під час війни в Перській затоці 1990 року, війни в Іраку 2003 року та війни в Лівії 2011 року нафта дорожчала на 240%, 45% і 40%, а потім ціни знову падали. Цього разу ізраїльсько-палестинський конфлікт наразі не поширився на сусідні нафтовидобувні країни та обмежено впливає на фундаментальні показники. Однак, неприйняття ризику може підтримати ціни, і ринку варто слідкувати за будь-якою ескалацією.