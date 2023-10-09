У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.
Український автопарк у вересні поповнили понад 21 тисяча вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.
Які авто вибирали українці
- бензинові авто — 44%.
- дизельні авто — 31%;
- електромобілі — 16%;
- авто з ГБО — 5%;
- гібриди — 4%.
Порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт (в.п.), водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна.
ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня
- Volkswagen Golf — 1575 од.;
- Renault Megane — 1299 од.;
- Skoda Octavia — 923 од.;
- Volkswagen Passat — 755 од.;
- Nissan Leaf — 590 од.;
- Audi A4 — 414 од.;
- Volkswagen Touran — 406 од.;
- Tesla Model 3 — 405 од.;
- Volkswagen Tiguan — 401 од.;
- Nissan Qashqai — 398 од.
У порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.
Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.
Коментарі