Український автопарк у вересні поповнили понад 21 тисяча вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

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Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.

Які авто вибирали українці

бензинові авто — 44%.

дизельні авто — 31%;

електромобілі — 16%;

авто з ГБО — 5%;

гібриди — 4%.

Порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт (в.п.), водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня

Volkswagen Golf — 1575 од.; Renault Megane — 1299 од.; Skoda Octavia — 923 од.; Volkswagen Passat — 755 од.; Nissan Leaf — 590 од.; Audi A4 — 414 од.; Volkswagen Touran — 406 од.; Tesla Model 3 — 405 од.; Volkswagen Tiguan — 401 од.; Nissan Qashqai — 398 од.

У порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

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