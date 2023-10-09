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9 жовтня 2023, 9:02 Читать на русском

Український автопарк у вересні поповнили понад 21 тисяча вживаних авто з-за кордону. Найпопулярніші моделі

У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тис.
Фото: pixabay.com

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Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.

Які авто вибирали українці

  • бензинові авто — 44%.
  • дизельні авто — 31%;
  • електромобілі — 16%;
  • авто з ГБО — 5%;
  • гібриди — 4%.

Порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт (в.п.), водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вересня

  1. Volkswagen Golf — 1575 од.;
  2. Renault Megane — 1299 од.;
  3. Skoda Octavia — 923 од.;
  4. Volkswagen Passat — 755 од.;
  5. Nissan Leaf — 590 од.;
  6. Audi A4 — 414 од.;
  7. Volkswagen Touran — 406 од.;
  8. Tesla Model 3 — 405 од.;
  9. Volkswagen Tiguan — 401 од.;
  10. Nissan Qashqai — 398 од.

У порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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