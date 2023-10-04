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4 жовтня 2023, 13:23 Читать на русском

Відшкодування вкладів через «Дію» отримали вже 568 вкладників

Станом на ранок 4 жовтня уже 568 вкладників банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування від Фонду гарантування через послугу повернення вкладів у застосунку «Дія». А виплачена уже за першу ніч дії сервісу сума склала понад 3,4 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Станом на ранок 4 жовтня уже 568 вкладників банків, що ліквідуються, отримали гарантоване відшкодування від Фонду гарантування через послугу повернення вкладів у застосунку «Дія».

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«Саме доступність 24/7 та повна цифровізація процесу — це цілі, які команди Фонду та Мінцифри ставили перед собою, починаючи роботу над проєктом. 568 виплат на суму понад 3,4 млн грн уже за першу ніч — це гарний старт. Я вдячна команді Міністерства цифрової трансформації та нашим банкам-агентам, які долучилися до впровадження послуги», — сказала Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду.

Послугою можуть скористатися вкладники 34 банків, що ліквідуються Фондом. На зараз у розрізі банків найактивніше за відшкодуванням через застосунок Дія зверталися вкладники:

  • банку Конкорд — 335 виплат;
  • Мегабанку — 66 виплат;
  • МР Банку — 55 виплат;
  • банку Форвард — 37 виплат;
  • Укрбудінвестбанку — 29 виплат.

Читайте: У «Дії» стала доступна послуга повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Також отримали відшкодування від Фонду за допомогою послуги Повернення вкладів вкладники ВТБ Банку, Місто Банку, Златобанку, Банку Капітал, Банку Січ, Айбокс Банку.

Як отримати послугу в «Дії»

  • Авторизуйтеся в застосунку.
  • Відкрийте розділ «Послуги» — «Повернення вкладів».
  • Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо.
  • Виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.
  • Уточніть контактні дані для звʼязку.
  • Перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати.
  • Підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkeptikUA
SkeptikUA
4 жовтня 2023, 14:23
#
Аж цілих 568 вкладників!!!
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