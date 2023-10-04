Міжнародний валютний фонд 3 жовтня знову відкрив постійне представництво фонду у Києві, яке не працювало з початку війни у 2022 році. Про це написала глава МВФ Кристаліна Георгієва у Twitter.
МВФ знову відкрив офіс у Києві
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«Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною», — написала вона та розмістила фотографію з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.
I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023
Learn more about our work in Ukraine: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU
Джерело: Мінфін
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