МВФ знову відкрив офіс у Києві

«Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною», — написала вона та розмістила фотографію з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.

I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.

