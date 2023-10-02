Вперше за три роки. Місія МВФ прибула до України

Уперше за понад три роки в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. У понеділок, 2 жовтня, відбулася спільна зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це очільник українського уряду написав в телеграм-каналі.

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Про що говорили на зустрічі

Сторони обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з МВФ на суму $15,6 млрд.

За його словами, Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ.

«Продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення», — зазначив він.

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Крім того, співрозмовники обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України — Україна отримала близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку.