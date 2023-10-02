Вперше за три роки. Місія МВФ прибула до України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 жовтня 2023, 12:16 Читать на русском

Вперше за три роки. Місія МВФ прибула до України

Уперше за понад три роки в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. У понеділок, 2 жовтня, відбулася спільна зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це очільник українського уряду написав в телеграм-каналі.

Уперше за понад три роки в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду.
Фото: ТГ Шмигаля

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Про що говорили на зустрічі

Сторони обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з МВФ на суму $15,6 млрд.

За його словами, Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ.

«Продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення», — зазначив він.

Читайте:Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми

Крім того, співрозмовники обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України — Україна отримала близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+42
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 жовтня 2023, 12:18
#
Готовьтесь что бардак под лозунгом «у нас война» скоро будет заканчиваться и заставят и менеджмент долгов наладить , и курс сделать плавающим (скорее всего при валютных аукционах) , и много чего .
+
+74
Qwerty1999
Qwerty1999
2 жовтня 2023, 14:05
#
А ещё отменят военное положение, прекратят всеобщую мобилизацию,
откроют границы, в том числе с россией, для бегства всех мужиков,
кто хотел сбежать от войны и не только в Европу…

Мечты, мечты, где ваша сладость…
+
+14
stas12345
stas12345
2 жовтня 2023, 14:41
#
Скорее бы уже
+
+14
yarg
yarg
2 жовтня 2023, 14:46
#
Вот сразу после победы
+
+44
Genna Smatko
Genna Smatko
2 жовтня 2023, 12:21
#
Українці тримайте кармани зараз шмигаль буде по ним борги збирати.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
2 жовтня 2023, 13:56
#
А что это за пельмень слева? По нему так и не скажешь, что в стране война.
+
0
oriolik
oriolik
2 жовтня 2023, 14:26
#
Владислав Рашкован , зам .исполнительного директора в МВФ от Украины .Зря Вы так , человек реально переживает из-за своей полноты .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами