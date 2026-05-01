Рекордний квітень на Волл-стріт: капіталізація Google перевищила ВВП Японії та Індії

У квітні американські фондові індекси продемонстрували найкращі результати з кінця 2020 року на тлі сильних корпоративних звітів та розвитку штучного інтелекту. Ринкова вартість компанії Google досягла нового рекорду. Про це повідомляє Bloomberg.

Технологічні гіганти перевершують цілі держави

Ринкова капіталізація Alphabet (материнської компанії Google) зросла до 4,5 трлн доларів, що перевищує обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) таких країн, як Японія (4,2 трлн доларів) та Індія (4,1 трлн доларів). Аналітики відзначають, що компанія отримує чітку фінансову віддачу від своїх інвестицій у штучний інтелект (ШІ), тоді як Meta Platforms відстає у цьому напрямку. Водночас Apple повідомила про квартальну виручку, яка перевершила очікування експертів завдяки стабільному попиту на смартфони iPhone та комп'ютери Mac, повідомляє CNBC. Рушійною силою економіки у першому кварталі залишався ШІ, який стимулював ділову активність компаній попри інфляцію, викликану геополітичними конфліктами, тоді як споживачі продовжували активно витрачати кошти.

Нові рекорди фондових індексів США

Усі чотири ключові американські індекси закрили останній день квітня зростанням. Індекс широкого ринку Standard & Poor's 500 (S&P 500) додав 1% і зафіксувався на рекордній позначці 7209,01 пункту (протягом дня також було встановлено історичний максимум). Загалом за квітень S&P 500 зріс на 10%, показавши найкращий місячний результат із листопада 2020 року. Індекс блакитних фішок Dow Jones Industrial Average зріс на 1,6%, сягнувши 49 652,14 пункту. Індекс технологічного сектору Nasdaq Composite додав 0,89%, встановивши новий рекорд на рівні 24 892,31 пункту. Індекс компаній малої та середньої капіталізації Russell 2000, який відображає стан внутрішнього бізнесу США, зріс на 2,2%. Одночасно індекс волатильності Chicago Board Options Exchange (CBOE VIX), який часто називають індексом страху Волл-стріт, впав приблизно на 10% і закріпився нижче 17 пунктів. Варто зазначити, що психологічним бар'єром високої тривожності на ринку вважається рівень у 20 пунктів.

Динаміка сировинних та валютних ринків

Квітень став найгіршим місяцем для долара з червня 2025 року, тоді як японська єна, навпаки, зміцнилася на тлі повідомлень про валютні інтервенції уряду Японії. На нафтовому ринку червневі ф'ючерси на еталонну марку Brent у четвер досягли чотирирічного максимуму, але згодом різко подешевшали на 3,3%, впавши до 114,1 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) також знизилася на 1,7% до 105,1 долара за барель. Зниження цін на енергоносії позитивно вплинуло на настрої інвесторів та підтримало ринок державних облігацій. Паралельно спотові ціни на золото зросли на 1,5%, сягнувши 4617 доларів за тройську унцію, а срібло подорожчало на 3,3% до 73,63 долара. На ринку криптовалют біткоїн додав близько 1,1%, піднявшись до позначки 76 368 доларів.

Оцінки аналітиків та макроекономічні ризики

Експерти пов'язують позитивну динаміку ринку з ознаками деескалації конфлікту з Іраном та сподіваннями на швидке відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, зазначає Адам Тернквіст з компанії LPL Financial. Водночас він попереджає, що подальша геополітична невизначеність може знову підвищити волатильність. Кріс Заккареллі з Northlight Asset Management вважає, що доки економіка та корпоративні прибутки зростають, ринок акцій може йти вгору навіть за умов високої інфляції, хоча затяжний військовий конфлікт здатен спровокувати корекцію. Брет Кенвелл з eToro додає: подальший розвиток подій залежатиме від стабілізації цін на енергоносії та дій Федеральної резервної системи (ФРС) США, де зараз спостерігається найбільший розкол у комітеті за останні десятиліття. Крім того, аналітики нагадують про сезонний фактор, адже історично травень вважається слабким місяцем для акцій, проте з 2013 року S&P 500 демонстрував у цей період середню добутковість на рівні 1,5%.