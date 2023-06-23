Данський пивоварний гігант Carlsberg залишає ринок Росії

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group, якому у Росії належить ТОВ «Пивоварна компанія «Балтика», сьогодні, 23 червня, підписав угоду про продаж свого російського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що завершення угоди потребуватиме згоди російської влади, тому терміни її завершення компанія не вказує.

«Щоб гарантувати, що процеси затвердження пройдуть якомога швидше, ми не можемо наразі надавати додаткові відомості. Угода про продаж не вплине на очікувані прибутки у 2023 році», — заявили в компанії.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що нідерландський пивоварний концерн Heineken знайшов покупця на свій бізнес у Росії, але угоду ще має затвердити місцева влада.