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3 жовтня 2023, 15:47 Читать на русском

Найближчими місяцями помітної девальвації гривні не буде, курс на кінець 2024 року буде на рівні 42 грн/$ — ICU

Протягом найближчих кількох місяців не буде помітної девальвації курсу гривня/долар, українська валюта може лише символічно дешевшати. Таку думку після вчорашнього скасування Нацбанком фіксованого офіційного курсу гривні до американської валюти та скасування на міжбанку 1%-го обмеження щодо руху безготівкового курсу висловив керівник підрозділу макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Протягом найближчих кількох місяців не буде помітної девальвації курсу гривня/долар, українська валюта може лише символічно дешевшати.
Фото: depositphotos

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Що буде з курсом

«Незважаючи на перехід НБУ до гнучкого курсу, стабільність гривні залишатиметься пріоритетом регулятора у наступні кілька місяців. Значна та швидка девальвація чи висока волатильність офіційного курсу підірвали б довіру до гривні з боку бізнесу та населення, спровокували б купівлю іноземної валюти у великих розмірах. Тож ми очікуємо лише символічне здешевлення гривні до кінця року. Воно не створить ризиків для економічної стабільності, проте дозволить учасникам ринку поступово адаптуватися до нових реалій», — зазначив він.

Читайте: Фіксований курс скасовано: Як НБУ їм «керуватиме» і чи девальвує гривня

А також запевнив, що регулятор має достатньо ресурсів, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Резерви НБУ близькі до $40 млрд і значно перевищують довоєнний рівень — це еквівалентно понад п'ять місяців майбутнього імпорту.

Але деяка знервованість на міжбанку в жовтні не виключається, так само як і розгойдування готівкового курсу гривня/долар.

«Ринок, ймовірно, функціонуватиме кілька тижнів в умовах підвищеної нервозності. Волатильність готівкового обмінного курсу зросте, як і попит валюту на міжбанківському ринку. Це вимагатиме від НБУ великих обсягів інтервенцій із продажем валюти. Однак ситуація, найімовірніше, стабілізується протягом кількох тижнів», — вважає Віталій Ваврищук.

Водночас, він допускає рух курсу до 42 грн/$, але лише у 2024 році, що має мотивувати вкладників зберігати свої вкладення на гривневих депозитах.

Читайте: НБУ переходить на керований гнучкий обмінний курс

«Заглядаючи у більш віддалене майбутнє — у 2024 та 2025 роках — варто очікувати на поступову та керовану девальвацію гривні. Темпи девальвації гривні, ймовірно, будуть близькими до прибутковості гривневих депозитів. Так, НБУ міг би забезпечити умови, за яких дохідність гривневих та доларових інструментів заощаджень буде порівнянною. Це допомогло уникнути бажання населення масово конвертувати гривневі заощадження в іноземну валюту. Для цього НБУ триматиме облікову ставку на високому рівні у реальному вимірі у наступні кілька років. Ми зберігаємо поточний прогноз обмінного курсу на кінець 2024 року на рівні 42 грн/$», — наголосив Ваврищук.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

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+28
Riojas
Riojas
3 жовтня 2023, 15:55
#
«граждане, покупайте облигации государственного займа» ©
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0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 16:04
#
Та бедным гражданам из каждого утюга талдычат — покупайте доллар. А народ не берет. Просто потому что незачто уже.
спрос на доллар уперся в отсутствие гривен :)
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0
Moneta ..
Moneta ..
3 жовтня 2023, 17:26
#
Це вам на марафоні таке росказують?

За підсумками вересня населення України продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,589 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,033 млрд доларів. Чиста купівля склала 444,3 млн доларів, свідчать дані Нацбанку у вівторок, 3 жовтня.
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0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 17:33
#
Ну правильно. Населення купило жалюгідні 400 мільйонів.
а вам на марафоні сказали що населення забагатіло ? Вас як завжди надурили…
+
0
Ranet
Ranet
3 жовтня 2023, 16:15
#
До конца года всего три месяца и разница в пять с половиной гривен. Классная горка 😉
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+70
nitrolog
nitrolog
3 жовтня 2023, 16:32
#
А нічого що мова про кінець 2024 року, а не 2023…
може уважніше читати почнете?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 жовтня 2023, 18:42
#
Прогноз курса на конец 2024 года,
а не 1 января 2024…

Вы хоть заголовки читайте…
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0
engine
engine
3 жовтня 2023, 16:52
#
Марченко просил чтобы средний курс был 41,4 грн за доллар, вот НБУ и выполняет: https://minfin.com.ua/ua/2023/09/11/112361830/
Учитывая что летом гривна всегда укрепляется, можете сами прикинуть, какой курс должен быть этой зимой (ответ: около 45)
+
0
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 16:59
#
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову)) Аж згадалось як ICU розповідали про курс 32 у 2016 році, так само щоб підігріти попит оленів і заробити на них :)
+
0
Moneta ..
Moneta ..
3 жовтня 2023, 17:22
#
Потреба для утримання липового курсу вимірюється приблизно в $500 млн щотижневих інтервенцій.

це залежить від спонсорських грошей, а не від НБУ, ICU і т.п — бо в них таких грошей просто нема.

а спонсори дають все більш неохотно, хоча ці новини по марафону не покажуть. Там продовжують лити народу в вуха лайно про «президент все взяв під свій контроль»
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 17:23
#
Скажу страшне — дубовий курс 70 буде вимагати точно такого ж обьему валюти.
хоча на марафоні вам цього і не скажуть.
+
+13
Moneta ..
Moneta ..
3 жовтня 2023, 18:12
#
Курс 70 вимагатиме трошки менше інтервенцій.

але так, цифри коли допомогу згорнуть і/або курс відпустять будуть зовсім іншого порядку, добре якщо трьохзначні.
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 18:20
#
Совсем капельку.

да , трехзначные.
почему нет ?

Учитывая что обьем всей гривны в стране — около 1.3 триллиона. НБУ по курсу 100 продаст 13 миллиардов долларов — и гривна в стране кончится. Вообще. и дальше , чтобы хлебушка купить вы будете покупать гривну у НБУ уже по тому курсу , по какому получится… по 3 или по 5… долларов за гривну.
но по марафону вам этого не скажут :))))))
+
0
Moneta ..
Moneta ..
3 жовтня 2023, 18:27
#
С краской и бумагой напрягов нет
+
0
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 17:34
#
> бо в них таких грошей просто нема.
Ви ЗВР бачили? Курс не «липовий», а реальний, ви можете купити скільки хочете доларів по ньому. Ну, а інші нісенітниці зі страниЮа навіть коментувати ліньки)) Типові кабанчики, хто влетів з купівлею дорогого долару, і мріють про девалвьацію, щоб хоч трохи зменшити свох збитки :)
+
+15
Moneta ..
Moneta ..
3 жовтня 2023, 18:10
#
Ви хотіли сказати борги?

Чи є ще такі країни, які беруть гроші в борг, тутже спалюють їх на утримання липового курсу, а потім іменують свій борг як «ЗВР»? :)))))))))
+
0
engine
engine
3 жовтня 2023, 18:37
#
Типові кабанчики, хто влетів з купівлею дорогого долару, і мріють про девалвьацію, щоб хоч трохи зменшити свох збитки

Вы такое же говорили и при курсе 37.3: https://minfin.com.ua/2023/08/07/110350265/#com4512241
А сейчас уже 39. Возможно стоит пересмотреть копипасту? У вас как раз есть время помедитировать две недели, пока тренд будет на снижение курса
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 жовтня 2023, 18:45
#
Engine

Сейчас курс на межбанке даже ниже, чем при фиксированном курсе и коридоре в 1%.
Не стоит сунуть под нос курс 39 в какой-то отфонарной обменке.
Не ленитесь смотреть на курсы в банках.
+
0
engine
engine
3 жовтня 2023, 19:02
#
Сейчас курс на межбанке даже ниже, чем при фиксированном курсе и коридоре в 1%.
Какая нафиг разница какой там курс на межбанке если доступа туда нет? На межбанке курс был постоянно ниже чем в обменках и банках, но это не мешало наличному курсу расти.

Не стоит сунуть под нос курс 39 в какой-то отфонарной обменке.
Не ленитесь смотреть на курсы в банках.
Это курс из некоторых банков тоже: https://imgur.com/xqybFXD
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Qwerty1999
Qwerty1999
3 жовтня 2023, 19:07
#
Engine

К нормальным банкам
у вас тоже доступа нет?
Кого интересует какой-то
Грант или Кристалл — вы их отделения днем с огнём не найдёте…

Приват 37,4532
А-банк 37,4531
Моно 37,44
Сенс 37,40
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