Найближчими місяцями помітної девальвації гривні не буде, курс на кінець 2024 року буде на рівні 42 грн/$ — ICU

Протягом найближчих кількох місяців не буде помітної девальвації курсу гривня/долар, українська валюта може лише символічно дешевшати. Таку думку після вчорашнього скасування Нацбанком фіксованого офіційного курсу гривні до американської валюти та скасування на міжбанку 1%-го обмеження щодо руху безготівкового курсу висловив керівник підрозділу макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

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Що буде з курсом

«Незважаючи на перехід НБУ до гнучкого курсу, стабільність гривні залишатиметься пріоритетом регулятора у наступні кілька місяців. Значна та швидка девальвація чи висока волатильність офіційного курсу підірвали б довіру до гривні з боку бізнесу та населення, спровокували б купівлю іноземної валюти у великих розмірах. Тож ми очікуємо лише символічне здешевлення гривні до кінця року. Воно не створить ризиків для економічної стабільності, проте дозволить учасникам ринку поступово адаптуватися до нових реалій», — зазначив він.

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А також запевнив, що регулятор має достатньо ресурсів, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Резерви НБУ близькі до $40 млрд і значно перевищують довоєнний рівень — це еквівалентно понад п'ять місяців майбутнього імпорту.

Але деяка знервованість на міжбанку в жовтні не виключається, так само як і розгойдування готівкового курсу гривня/долар.

«Ринок, ймовірно, функціонуватиме кілька тижнів в умовах підвищеної нервозності. Волатильність готівкового обмінного курсу зросте, як і попит валюту на міжбанківському ринку. Це вимагатиме від НБУ великих обсягів інтервенцій із продажем валюти. Однак ситуація, найімовірніше, стабілізується протягом кількох тижнів», — вважає Віталій Ваврищук.

Водночас, він допускає рух курсу до 42 грн/$, але лише у 2024 році, що має мотивувати вкладників зберігати свої вкладення на гривневих депозитах.

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«Заглядаючи у більш віддалене майбутнє — у 2024 та 2025 роках — варто очікувати на поступову та керовану девальвацію гривні. Темпи девальвації гривні, ймовірно, будуть близькими до прибутковості гривневих депозитів. Так, НБУ міг би забезпечити умови, за яких дохідність гривневих та доларових інструментів заощаджень буде порівнянною. Це допомогло уникнути бажання населення масово конвертувати гривневі заощадження в іноземну валюту. Для цього НБУ триматиме облікову ставку на високому рівні у реальному вимірі у наступні кілька років. Ми зберігаємо поточний прогноз обмінного курсу на кінець 2024 року на рівні 42 грн/$», — наголосив Ваврищук.