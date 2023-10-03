Протягом найближчих кількох місяців не буде помітної девальвації курсу гривня/долар, українська валюта може лише символічно дешевшати. Таку думку після вчорашнього скасування Нацбанком фіксованого офіційного курсу гривні до американської валюти та скасування на міжбанку 1%-го обмеження щодо руху безготівкового курсу висловив керівник підрозділу макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.
Найближчими місяцями помітної девальвації гривні не буде, курс на кінець 2024 року буде на рівні 42 грн/$ — ICU
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що буде з курсом
«Незважаючи на перехід НБУ до гнучкого курсу, стабільність гривні залишатиметься пріоритетом регулятора у наступні кілька місяців. Значна та швидка девальвація чи висока волатильність офіційного курсу підірвали б довіру до гривні з боку бізнесу та населення, спровокували б купівлю іноземної валюти у великих розмірах. Тож ми очікуємо лише символічне здешевлення гривні до кінця року. Воно не створить ризиків для економічної стабільності, проте дозволить учасникам ринку поступово адаптуватися до нових реалій», — зазначив він.
Читайте: Фіксований курс скасовано: Як НБУ їм «керуватиме» і чи девальвує гривня
А також запевнив, що регулятор має достатньо ресурсів, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Резерви НБУ близькі до $40 млрд і значно перевищують довоєнний рівень — це еквівалентно понад п'ять місяців майбутнього імпорту.
Але деяка знервованість на міжбанку в жовтні не виключається, так само як і розгойдування готівкового курсу гривня/долар.
«Ринок, ймовірно, функціонуватиме кілька тижнів в умовах підвищеної нервозності. Волатильність готівкового обмінного курсу зросте, як і попит валюту на міжбанківському ринку. Це вимагатиме від НБУ великих обсягів інтервенцій із продажем валюти. Однак ситуація, найімовірніше, стабілізується протягом кількох тижнів», — вважає Віталій Ваврищук.
Водночас, він допускає рух курсу до 42 грн/$, але лише у 2024 році, що має мотивувати вкладників зберігати свої вкладення на гривневих депозитах.
Читайте: НБУ переходить на керований гнучкий обмінний курс
«Заглядаючи у більш віддалене майбутнє — у 2024 та 2025 роках — варто очікувати на поступову та керовану девальвацію гривні. Темпи девальвації гривні, ймовірно, будуть близькими до прибутковості гривневих депозитів. Так, НБУ міг би забезпечити умови, за яких дохідність гривневих та доларових інструментів заощаджень буде порівнянною. Це допомогло уникнути бажання населення масово конвертувати гривневі заощадження в іноземну валюту. Для цього НБУ триматиме облікову ставку на високому рівні у реальному вимірі у наступні кілька років. Ми зберігаємо поточний прогноз обмінного курсу на кінець 2024 року на рівні 42 грн/$», — наголосив Ваврищук.
Коментарі - 20
спрос на доллар уперся в отсутствие гривен :)
За підсумками вересня населення України продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,589 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,033 млрд доларів. Чиста купівля склала 444,3 млн доларів, свідчать дані Нацбанку у вівторок, 3 жовтня.
а вам на марафоні сказали що населення забагатіло ? Вас як завжди надурили…
може уважніше читати почнете?
а не 1 января 2024…
Вы хоть заголовки читайте…
Учитывая что летом гривна всегда укрепляется, можете сами прикинуть, какой курс должен быть этой зимой (ответ: около 45)
це залежить від спонсорських грошей, а не від НБУ, ICU і т.п — бо в них таких грошей просто нема.
а спонсори дають все більш неохотно, хоча ці новини по марафону не покажуть. Там продовжують лити народу в вуха лайно про «президент все взяв під свій контроль»
хоча на марафоні вам цього і не скажуть.
але так, цифри коли допомогу згорнуть і/або курс відпустять будуть зовсім іншого порядку, добре якщо трьохзначні.
да , трехзначные.
почему нет ?
Учитывая что обьем всей гривны в стране — около 1.3 триллиона. НБУ по курсу 100 продаст 13 миллиардов долларов — и гривна в стране кончится. Вообще. и дальше , чтобы хлебушка купить вы будете покупать гривну у НБУ уже по тому курсу , по какому получится… по 3 или по 5… долларов за гривну.
но по марафону вам этого не скажут :))))))
Ви ЗВР бачили? Курс не «липовий», а реальний, ви можете купити скільки хочете доларів по ньому. Ну, а інші нісенітниці зі страниЮа навіть коментувати ліньки)) Типові кабанчики, хто влетів з купівлею дорогого долару, і мріють про девалвьацію, щоб хоч трохи зменшити свох збитки :)
Чи є ще такі країни, які беруть гроші в борг, тутже спалюють їх на утримання липового курсу, а потім іменують свій борг як «ЗВР»? :)))))))))
Вы такое же говорили и при курсе 37.3: https://minfin.com.ua/2023/08/07/110350265/#com4512241
А сейчас уже 39. Возможно стоит пересмотреть копипасту? У вас как раз есть время помедитировать две недели, пока тренд будет на снижение курса
Сейчас курс на межбанке даже ниже, чем при фиксированном курсе и коридоре в 1%.
Не стоит сунуть под нос курс 39 в какой-то отфонарной обменке.
Не ленитесь смотреть на курсы в банках.
Какая нафиг разница какой там курс на межбанке если доступа туда нет? На межбанке курс был постоянно ниже чем в обменках и банках, но это не мешало наличному курсу расти.
Не стоит сунуть под нос курс 39 в какой-то отфонарной обменке.
Не ленитесь смотреть на курсы в банках.
Это курс из некоторых банков тоже: https://imgur.com/xqybFXD
К нормальным банкам
у вас тоже доступа нет?
Кого интересует какой-то
Грант или Кристалл — вы их отделения днем с огнём не найдёте…
Приват 37,4532
А-банк 37,4531
Моно 37,44
Сенс 37,40