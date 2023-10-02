Тимчасовий бюджет США затвердили без допомоги Україні: що це означає

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 жовтня 2023, 18:35 Читать на русском

Тимчасовий бюджет США затвердили без допомоги Україні: що це означає

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте, без коштів на допомогу Україні. Чи винна в цьому наша держава та як вирішити цю проблему, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте, без коштів на допомогу Україні.

Чому США призупинили допомогу

Кажуть, Україна отримала «жовту картку» від законодавців у США. Дивно. Жовту картку у футболі дають за те, коли ти порушив правила і отримав покарання. І виглядає так, що голосування в Конгресі пов'язане з якимись діями України. Наприклад, із корупцією. З наявністю якої ніхто не сперечатиметься, звісно. І навіть з ії зростанням протягом війни.

Але…

Навіть якщо б рівень корупції в Україні був на рівні Фінляндії (а її там дуже важко знайти і треба дуже сильно докласти зусиль), це нічого б не змінило в поведінці трампістів. Які б все одно обрали Україну, як інструмент для шантажу Байдена.

Чому? — Два моменти. Вони знають, що підтримка України є важливою для офіційного Вашингтону. І вони ізоляціоністи. А отже, все, що відбувається поза межами США, для них другорядне, і вони готові це використовувати. Це для нас голосування за підтримку України є основною подією в житті. А для Трампа — це щось проміжне і другорядне. Та й для США це все ж таки не питання номер один. Бо всі країни світу сконцентровані на собі.

Таким чином, щоб ми не робили, це нічого б не змінило. Цього разу. Бо ми стали заручниками виборчого процесу у США. І заяви безлічі американських політиків про підтримку України цими вихідними підтверджують незмінність ставлення до України.

Чи означає це, що все пропало? — Точно, ні. Ми зараз в середині процесу. І будь-які висновки можна буде робити наприкінці. От якби Конгрес провалив голосування за допомогу Україні, то рівень хвилювання мав би бути сильним. А так, поки що маємо лише технічну зупинку. При цьому до неї були готові як в Україні, так і у Вашингтоні. В Україні зараз є запас фінансової міцності, і гроші від США не є критично необхідними для бюджету цього року. А в США використали креативну бухгалтерію, переоцінили вже надану підтримку (декілька місяців тому) і змогли збільшити власний ліміт.

Плюс, щодо фінансової підтримки — у нас є програма МВФ. А саме під цю програму країни G7 офіційно гарантували Фонду свою фінансову підтримку протягом 4 років. В тому числі і США. Це і є основною цінністю програми з МВФ цього разу. Насправді. І тому буде великою дурницею її провалити.

Окреме питання, волання певних людей, що «це все тому, що ми не використали ленд-ліз». Із цим ленд-лізом взагалі дивна історія. І навколо нього створено певний карго-культ. Певно, пов'язаний зі згадками про Другу Світову. Проте, ленд-ліз завжди був планом Б. Який мав би ввімкнутися, якщо б план A припинив працювати. А план A — це безкоштовна підтримка від Вашингтону. Яка працювала весь час, до останнього моменту. І збільшити підтримку за рахунок ленд-лізу було неможливо. Ми могли отримувати певну кількість зброї або безкоштовно, або за ленд-лізом у кредит. І, звісно, обирали безкоштовно.

Навіщо був потрібен план Б? Ну хоча б тому, що рік тому в США були проміжні вибори, на яких очікування від трампістів були вищими, і той безлад, який вони влаштовують зараз, міг початися набагато раніше. А так і план A, і план Б були розраховані на певний час, і цей час вийшов. Тому і застосування ленд-лізу зараз просто неможливе.

Що буде далі

Чи приємно, що ми стали заручниками політичного процесу у США? — Звісно, ні. Але, це факт. І те, що робить нас сильними у протистоянні з росією (підтримка союзників), породжує і нашу слабкість, бо ми залежні від підтримки союзників. Але ця слабкість є лише одним із недоліків нашої сили. І в питанні підтримки нам треба просто пройти весь шлях голосувань, який супроводжуватиметься безліччю політичних заяв, частина з яких нам буде не подобатись.

Чи є для нас ризик Трампа? — Звісно, є. Але це ризик не тільки для нас, але й для всього демократичного світу. В тому числі для самих США.

Що чекає нас найближчого часу на цьому напрямку? Дуже-дуже дуже багато галасу і неприємних заяв, таких як колаж Маска на Зеленського, який є огидним проявом тих самих виборів і є продовженням дій Маска, коли він, наприклад, у ковбойській шляпі патрулює кордон і ловить нелегальних мігрантів. Це внутрішня кухня Штатів, і там під час виборів завжди погано пахло, але зараз ми просто чуємо ці запахи.

Читайте також: Франція страхуватиме свої компанії, які готові інвестувати в Україну

Але поки що і підтримка суспільств, і підтримка урядів всіх країн G7 залишається стабільною та проукраїнською. Так, немає емоцій перших місяців війни. Але їх неможливо тримати на високому рівні так довго. Але вже є інституціалізована підтримка. Яка базується в тому числі на національних інтересах цих країн. А тому рано посипати голову попелом і нити, що нас кидають. Ніхто нас ще не кинув. І до потенційної перемоги Трампа такі ризики не проглядаються.

І пам'ятаємо. Трамп обрав тему України для шантажу Байдена лише тому, що він знає, яка це важлива тема для Білого Дому. Для інтересів США.

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає monyabank и 24 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами