Тимчасовий бюджет США затвердили без допомоги Україні: що це означає

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет , що запобігає зупинці роботу уряду, проте, без коштів на допомогу Україні. Чи винна в цьому наша держава та як вирішити цю проблему, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Чому США призупинили допомогу

Кажуть, Україна отримала «жовту картку» від законодавців у США. Дивно. Жовту картку у футболі дають за те, коли ти порушив правила і отримав покарання. І виглядає так, що голосування в Конгресі пов'язане з якимись діями України. Наприклад, із корупцією. З наявністю якої ніхто не сперечатиметься, звісно. І навіть з ії зростанням протягом війни.

Але…

Навіть якщо б рівень корупції в Україні був на рівні Фінляндії (а її там дуже важко знайти і треба дуже сильно докласти зусиль), це нічого б не змінило в поведінці трампістів. Які б все одно обрали Україну, як інструмент для шантажу Байдена.

Чому? — Два моменти. Вони знають, що підтримка України є важливою для офіційного Вашингтону. І вони ізоляціоністи. А отже, все, що відбувається поза межами США, для них другорядне, і вони готові це використовувати. Це для нас голосування за підтримку України є основною подією в житті. А для Трампа — це щось проміжне і другорядне. Та й для США це все ж таки не питання номер один. Бо всі країни світу сконцентровані на собі.

Таким чином, щоб ми не робили, це нічого б не змінило. Цього разу. Бо ми стали заручниками виборчого процесу у США. І заяви безлічі американських політиків про підтримку України цими вихідними підтверджують незмінність ставлення до України.

Чи означає це, що все пропало? — Точно, ні. Ми зараз в середині процесу. І будь-які висновки можна буде робити наприкінці. От якби Конгрес провалив голосування за допомогу Україні, то рівень хвилювання мав би бути сильним. А так, поки що маємо лише технічну зупинку. При цьому до неї були готові як в Україні, так і у Вашингтоні. В Україні зараз є запас фінансової міцності, і гроші від США не є критично необхідними для бюджету цього року. А в США використали креативну бухгалтерію, переоцінили вже надану підтримку (декілька місяців тому) і змогли збільшити власний ліміт.

Плюс, щодо фінансової підтримки — у нас є програма МВФ. А саме під цю програму країни G7 офіційно гарантували Фонду свою фінансову підтримку протягом 4 років. В тому числі і США. Це і є основною цінністю програми з МВФ цього разу. Насправді. І тому буде великою дурницею її провалити.

Окреме питання, волання певних людей, що «це все тому, що ми не використали ленд-ліз». Із цим ленд-лізом взагалі дивна історія. І навколо нього створено певний карго-культ. Певно, пов'язаний зі згадками про Другу Світову. Проте, ленд-ліз завжди був планом Б. Який мав би ввімкнутися, якщо б план A припинив працювати. А план A — це безкоштовна підтримка від Вашингтону. Яка працювала весь час, до останнього моменту. І збільшити підтримку за рахунок ленд-лізу було неможливо. Ми могли отримувати певну кількість зброї або безкоштовно, або за ленд-лізом у кредит. І, звісно, обирали безкоштовно.

Навіщо був потрібен план Б? Ну хоча б тому, що рік тому в США були проміжні вибори, на яких очікування від трампістів були вищими, і той безлад, який вони влаштовують зараз, міг початися набагато раніше. А так і план A, і план Б були розраховані на певний час, і цей час вийшов. Тому і застосування ленд-лізу зараз просто неможливе.

Що буде далі

Чи приємно, що ми стали заручниками політичного процесу у США? — Звісно, ні. Але, це факт. І те, що робить нас сильними у протистоянні з росією (підтримка союзників), породжує і нашу слабкість, бо ми залежні від підтримки союзників. Але ця слабкість є лише одним із недоліків нашої сили. І в питанні підтримки нам треба просто пройти весь шлях голосувань, який супроводжуватиметься безліччю політичних заяв, частина з яких нам буде не подобатись.

Чи є для нас ризик Трампа? — Звісно, є. Але це ризик не тільки для нас, але й для всього демократичного світу. В тому числі для самих США.

Що чекає нас найближчого часу на цьому напрямку? Дуже-дуже дуже багато галасу і неприємних заяв, таких як колаж Маска на Зеленського, який є огидним проявом тих самих виборів і є продовженням дій Маска, коли він, наприклад, у ковбойській шляпі патрулює кордон і ловить нелегальних мігрантів. Це внутрішня кухня Штатів, і там під час виборів завжди погано пахло, але зараз ми просто чуємо ці запахи.

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Але поки що і підтримка суспільств, і підтримка урядів всіх країн G7 залишається стабільною та проукраїнською. Так, немає емоцій перших місяців війни. Але їх неможливо тримати на високому рівні так довго. Але вже є інституціалізована підтримка. Яка базується в тому числі на національних інтересах цих країн. А тому рано посипати голову попелом і нити, що нас кидають. Ніхто нас ще не кинув. І до потенційної перемоги Трампа такі ризики не проглядаються.

І пам'ятаємо. Трамп обрав тему України для шантажу Байдена лише тому, що він знає, яка це важлива тема для Білого Дому. Для інтересів США.