В США затвердили тимчасовий бюджет без коштів для України. Байден закликав не допустити проблем з допомогою

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте без коштів на допомогу Україні. Про це повідомляє CNN, пише «Європейська правда».

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Палата представників у Конгресі все ж схвалила проєкт 88 голосами проти дев’яти, що забезпечить функціонування уряду до 17 листопада.

Спершу у проєкті передбачали додаткове фінансування для підтримки України, але це положення вилучили, як і кошти на заходи безпеки на кордоні.

Спікер Кевін Маккарті заявив, що гроші для України мають бути вилучені із законопроєкту, аби його можливо було схвалити і запобігти «шатдауну».

Після того представники обох партій у Сенаті виступили зі спільною заявою, де обіцяють проголосувати за додаткове фінансування для допомоги Україні найближчими тижнями.

Лідери демократів у Палаті представників заявили, що очікують від спікера Кевіна Маккарті внесення окремого проєкту щодо допомоги Україні.

Пізніше, президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні після того, як тимчасовий бюджет схвалили без цих коштів.