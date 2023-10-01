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1 жовтня 2023, 16:30 Читать на русском

В США затвердили тимчасовий бюджет без коштів для України. Байден закликав не допустити проблем з допомогою

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте без коштів на допомогу Україні. Про це повідомляє CNN, пише «Європейська правда».

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте без коштів на допомогу Україні.

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Палата представників у Конгресі все ж схвалила проєкт 88 голосами проти дев’яти, що забезпечить функціонування уряду до 17 листопада.

Спершу у проєкті передбачали додаткове фінансування для підтримки України, але це положення вилучили, як і кошти на заходи безпеки на кордоні.

Спікер Кевін Маккарті заявив, що гроші для України мають бути вилучені із законопроєкту, аби його можливо було схвалити і запобігти «шатдауну».

Після того представники обох партій у Сенаті виступили зі спільною заявою, де обіцяють проголосувати за додаткове фінансування для допомоги Україні найближчими тижнями.

Лідери демократів у Палаті представників заявили, що очікують від спікера Кевіна Маккарті внесення окремого проєкту щодо допомоги Україні.

Пізніше, президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні після того, як тимчасовий бюджет схвалили без цих коштів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
1 жовтня 2023, 18:33
#
Макконнелл є одним із найсильніших союзників України, він є лідером Республіканської партії сєнату, «є питання щодо того, наскільки Україні терміново потрібні додаткові гроші» сказав він. Маккарті, попросив підзвітувати про гроші, які вже пішли в Україну. Після вторгнення Росії на початку 2022 року США надали близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.
Маккарті, попросив підзвітувати про гроші, які вже пішли в Україну
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