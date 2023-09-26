«Шляху назад уже немає»: Nissan відмовиться від продажу в Європі авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року

Японський автовиробник Nissan має намір до 2030 року повністю припинити продаж у Європі авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Про це повідомляє пресслужба компанії.

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До 31 березня 2027 року 98% усіх авто Nissan, що продаються в Європі, будуть електрифікованими — гібридами або електрокарами.

Автовиробник планує до 2030 року представити 27 електрифікованих моделей, з яких 19 — чисті електрокари. Одним із них стане новий Nissan Leaf, який перетвориться на кросовер.

До 2030 року повністю електричною стане і лінійка партнера Nissan — Renault. Деякі моделі будуть створюватися у співпраці. Наприклад, наступник Nissan Micra ділитиме платформу з Renault 5.

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«Електромобілі — це ідеальне рішення. Понад мільйон клієнтів уже долучилися до нашої подорожі та відчули задоволення від електромобіля Nissan, і шляху назад уже немає», — заявив генеральний директор Nissan Макото Учіда.

Зниження вартості батарей

Японський автогігант планує до 2028 року знизити вартість батарей для електрокарів на 65%. Nissan також почне виробництво твердотільних акумуляторів, які біль довговічні, безпечніші і зі швидкою зарядкою.