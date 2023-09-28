Хто заборгував збанкрутілим банкам майже 73 млрд грн — дослідження YouControl

Загальна сума заборгованості перед фінустановами, які знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладыв фізичних осіб (ФГВФО), станом на 1 липня 2023 року становить 72,5 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження YouControl.

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Зазначається, що трохи більше ніж 95% від загальної суми боргу припадає на неповернуті кредити юридичних осіб. Наявність боргу серед фізичних осіб становить 4,6%.

Інше приходиться на зобов’язання фізичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності. У списках боржників на офіційному сайті Фонд гарантування вкладів наявний 3621 запис серед 18-ти досліджуваних банків.

На 3 банки припадає понад 98% від загальної суми неповернутих кредитів:

Промінвестбанк — 44,4 млрд грн.

МР Банк — 20,5 млрд грн. У порівнянні з даними ФГВФО на 1 квітня 2023 року, сума зобов’язань перед банком знизилась на 2,9 млрд грн.

Златобанк — 6,5 млрд грн.

Топ 20 боржників — юридичних осіб

Сума боргу двадцятки найбільших боржників — юридичних осіб — становить 41,8 млрд грн, що складає понад 57% від загальної суми заборгованості перед збанкрутілими установами.

Боржники із найбільшою сумою неповернутих кредитів обслуговувались у двох банках — Промінвестбанк та М Р Банк (колишній Сбербанк). Акціонерами обох банків раніше були російські фінустанови з державною часткою понад 50%.

На початку 2023 року Фонд гарантування передав державі в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» їхні акції.

Більшість компаній пов’язані або були пов’язані з 11 фінансово-промисловими групами, що додані до інформаційно-аналітичної системи YouControl. При цьому до складу 5 ФПГ входять/відносяться по декілька учасників рейтингу.

Великий агрохолдинг та банкрутство

Найбільша сума непогашених зобов’язань, а саме: 7,4 млрд грн, що становить трохи більше ніж 10% від загальної суми заборгованості всіх 18-ти неплатоспроможних банків, значиться у ТОВ «Мрія Агрохолдінг».

Ця юрособа входила до агрохолдингу «Мрія». Компанію заснували у 1992 р. Іван та Клавдія Гути. Пізніше до них приєдналися їх сини Андрій та Микола.

В матеріалі «Економічної правди» говориться, що у 2014 р. холдинг оголосив технічний дефолт. Сукупна заборгованість «Мрії» перед усіма фінансовими кредиторами з урахуванням гарантій, наданих пов’язаним з сім'єю Гут компаніям, на момент оголошення дефолту, становила близько $1,3 млрд.

У січні 2015-го операційний контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво. У серпні 2018 р. «Мрія» реструктуризувала заборгованість на $1,1 млрд (передбачалося списання понад 70% боргу).

Восени 2018-го саудівський інвестфонд SALIC придбав агрохолдинг «Мрія» та у 2019 р. об'єднав його зі своїми іншими українськими активами в Continental Farmers Group (CFG).

Після дефолту агрохолдингу «Мрія» декілька разів змінювався склад учасників ТОВ «Мрія Агрохолдінг». Зараз співвласниками компанії є ТОВ «Агропродукт 2», бенефіціаром якого є Дмитро Гаврилко з Тернопільщини та кіпрська компанія «Мрія агро холдинг паблік лімітед».

Ще одна компанія з рейтингу ТОВ «Торговий дім «Агрі — трейд» також була пов’язана зі збанкрутілим агрохолдингом «Мрія». У період з листопада 2009-го до липня 2010-го її очолював син засновника «Мрії» Івана Гути — Микола. Також певний час бенефіціаром компанії значився Крістакіс Іаковідес. Людина з ідентичним ПІБ — громадянин Кіпру, який також був бенефіціаром ТОВ «Мрія Агрохолдінг». Нині обидві компанії знаходяться у стадії банкрутства.

ФПГ «Азовмаш» та сімейні зв’язки

Другу та третю сходинку серед найбільших боржників займають ПРАТ «Азовелектросталь» та ПРАТ «Азовзагальмаш» відповідно. Обидві компанії входять до складу фінансово-промислової групи «Азовмаш», яка об'єднує машинобудівні підприємства, що спеціалізуються на випуску обладнання для гірнічно-металургійного комплексу, цистерн-вагонів, портових кранів, котлів, паливозаправників тощо.

Ключовими особами фінансово-промислової групи є вдова засновника групи компаній Олександра Савчука — Світлана Савчук та чоловік її доньки — Тарас Поліщук. Компанії зареєстровані на тимчасово окупованій території в Маріуполі. Загальна сума боргу обох підприємств складає майже 5,5 млрд грн.

Мільярдні борги та керування сотнями компаній

В рейтингу також фігурує компанія ТОВ «Снабтрейдкомпані». Розмір її боргу перед Промінвестбанком становить 2,4 млрд грн. Керівником та учасником компанії значиться Владислав Мельохін.

Особа з таким ім'ям та прізвищем фігурує як керівник та учасник ще понад 200 компаній в Україні, які зареєстровані в різних регіонах та працюють в різних сферах діяльності.

Раніше учасником компанії був Сергій Гончаров з Донецька. Згідно з судовими матеріалами справи № 905/2508/15, ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», що посідає 5 місце в рейтингу, було поручителем ТОВ «Снабтрейдкомпані» перед «Промінвестбанком» за договором про відкриття кредитної лінії.

Топ 20 боржників — фізичних осіб

Сума боргу двадцятки найбільших боржників — фізичних осіб — становить 2,6 млрд грн. Це складає близько 77% від загальної суми записів щодо заборгованості фізичних осіб перед банками, що знаходяться в управлінні ФГВФО.

Більшість боржників з рейтингу мають заборгованість перед Промінвестбанком та МР Банко". Фізичні особи з однаковими боргами були розглянуті як одна група у рейтингу, оскільки їхні індивідуальні записи мали однакову суму боргу, відображену не окремо для кожного боржника, а як загальну суму заборгованості цих осіб.

Екснардепи, тендери та борги

Найбільшу суму неповернутого кредиту серед фізичних осіб у розмірі понад 839 млн грн має Анатолій Богатиренко. Особа з таким ім'ям та прізвищем була народним депутатом України (03.1998−04.2002 рр.), а також є учасником та посадовою особою 6 організацій в Україні, що переважно працюють у сферах АПК та нерухомості.

Зокрема, в ТОВ «Градстрой-Херсон», що очолює його син — Сергій Богатиренко, який пов’язаний ще з 10 компаніями. Ці підприємства працюють в агропромисловій сфері (ТОВ «Агро.Ніка»), торгівлі паливом (ТОВ «Газові автомобільні заправки), надання фінансових послуг (ТОВ «Інвест-агенство») та ін.

Заборгованість у розмірі понад 370 млн грн перед М Р Банком має Катерина Погребняк. Людина з таким же ім'ям та прізвищем — керівниця та власниця компанії ТОВ «Фірма «М.І.К. SCHORR GMBH», що реалізує проєкти освітлення на різних об'єктах — від приватних осель до ТРЦ.

Учасником вищезазначеної компанії був Ігор Погребняк, який є учасником компанії зі співзвучною назвою ТОВ «М.І.К ШОРР».

Замикає трійку — Марія Володимирівна Яковлєва з розміром непогашеного кредиту майже 229 млн грн. Людина з ідентичним ПІБ є учасницею ТОВ «Аква-юніті груп» (до травня 2023-го. — ТОВ «Новобуд») та ТОВ «Укрнафтагахенерго». Її бізнес-партнером по згаданим компаніям до травня-червня 2023-го був Вацлав Качуровський.

Він та Марія Яковлєва фігурували у публікаціях ЗМІ стосовно тендерів на постачання природного газу державним підприємствам. Також з 2019 р. вона очолює ГО «Союз учасників лібералізації газового ринку».

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