Сенс Банк планує кредитувати українців за програмою «єОселя»

Іпотечне кредитування

Після підписання Генеральної угоди з ПАТ «Укрфінжитло» банк надаватиме позичальникам іпотечні кредити строком від 1 до 20 років за відсотковими ставками 3% або 7% річних. Внесок позичальника складає — від 20% вартості предмета іпотеки.

«Ми плануємо розвивати у банку напрямок іпотечного кредитування. Зокрема, зараз ми робимо все необхідне, щоб якомога швидше приєднатися до державної програми єОселя та розпочати видачу українцям доступних кредитів для купівлі власного житла», — зазначила член Правління Сенс Банку Інна Тютюн.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн. Із початку дії програми вже 3 471 родина взяла пільгові іпотечні кредити на майже 5 млрд грн.