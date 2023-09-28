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28 вересня 2023, 9:43 Читать на русском

Сенс Банк планує кредитувати українців за програмою «єОселя»

Українська фінансова житлова компанія акцептувала заявку Сенс Банк на участь у державній програмі кредитування «єОселя». Про це повідомила пресслужба банку.

Українська фінансова житлова компанія акцептувала заявку Сенс Банк на участь у державній програмі кредитування «єОселя».
Фото:depositphotos

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Іпотечне кредитування

Після підписання Генеральної угоди з ПАТ «Укрфінжитло» банк надаватиме позичальникам іпотечні кредити строком від 1 до 20 років за відсотковими ставками 3% або 7% річних. Внесок позичальника складає — від 20% вартості предмета іпотеки.

«Ми плануємо розвивати у банку напрямок іпотечного кредитування. Зокрема, зараз ми робимо все необхідне, щоб якомога швидше приєднатися до державної програми єОселя та розпочати видачу українцям доступних кредитів для купівлі власного житла», — зазначила член Правління Сенс Банку Інна Тютюн.

Читайте: Скільки доведеться платити за квартиру за програмою «єОселя»

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн. Із початку дії програми вже 3 471 родина взяла пільгові іпотечні кредити на майже 5 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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