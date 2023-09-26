«єОселя»: Українці отримали 5 млрд грн пільгових кредитів на придбання житла

Пільгові кредити

«Від початку дії програми «єОселя пільгові кредити на придбання житла взяла вже 3471 українська родина на загальну суму майже 5 млрд грн. Більшість із них — понад 70% — це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит на пільгових умовах — під 3%. Так само як і медики, вчителі та науковці. З 1 серпня кредит за програмою можуть узяти всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Для них ставка кредитування становить 7%. Ми спостерігаємо зростання попиту на ці кредити — вже другий тиждень поспіль 25% виданих кредитів надано під 7%. Всього минулого тижня банки видали українцям іпотечних кредитів на 282 млн грн», — сказала чиновниця.

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Хто отримав кредити

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 188 кредитів, серед яких:

кредити під 3% отримали 93 військовослужбовці та силовики, 22 педагоги, 22 медики та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла, 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (46).

Області-лідери

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: