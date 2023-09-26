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26 вересня 2023, 19:10 Читать на русском

«єОселя»: Українці отримали 5 млрд грн пільгових кредитів на придбання житла

Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн. Із початку дії програми вже 3 471 родина взяла пільгові іпотечні кредити на майже 5 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн.

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Пільгові кредити

«Від початку дії програми «єОселя пільгові кредити на придбання житла взяла вже 3471 українська родина на загальну суму майже 5 млрд грн. Більшість із них — понад 70% — це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит на пільгових умовах — під 3%. Так само як і медики, вчителі та науковці. З 1 серпня кредит за програмою можуть узяти всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Для них ставка кредитування становить 7%. Ми спостерігаємо зростання попиту на ці кредити — вже другий тиждень поспіль 25% виданих кредитів надано під 7%. Всього минулого тижня банки видали українцям іпотечних кредитів на 282 млн грн», — сказала чиновниця.

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Хто отримав кредити

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 188 кредитів, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 93 військовослужбовці та силовики, 22 педагоги, 22 медики та 3 науковці;
  • кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла, 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (46).

Області-лідери

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 54;
  • міста Києва — 37;
  • Волинської, Одеської областей — по 11;
  • Івано-Франківської області — 9.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
26 вересня 2023, 19:21
#
3471 семья -это практически ВСЯ Украина! Что все молодежь за границу валит, аяяй не оценили. В Жмеринке эта программа не работает, нет ниодного дома построеного после 2020 года, а да и киевских застройщиков там нет. И шо делать жмеринской семье…
+
+30
MrDean
MrDean
26 вересня 2023, 19:51
#
Где кукарекающие реалторы что еОселя «ИЗМЕНИТ РЫНОК»?
ХАХАХА
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