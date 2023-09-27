Мобільні оператори піднімають тарифи: 4 варіанти платити менше

Тарифи мобільних операторів в Україні постійно зростають. У 2023 році «Київстар» підняв деякі свої тарифи майже вдвічі, Vodafone — на 40−60 грн, lifecell — на 20−75 грн. Цей процес, безперечно, триватиме. Втім, навіть у таких непростих умовах абоненти можуть заощаджувати. Як саме — ДТ розповів Герман Богапов, керівник порталу HiTech.Expert. «Мінфін» вибрав головне.

Пакет від пакету відрізняється

Нині мінімальні тарифи передплаченого зв’язку стрибнули майже до 200 грн за чотири тижні. У Vodafone тарифний план (ТП) Joice Start коштує 180 грн, у «Київстар» «Love UA Світло» — 190 грн, а у lifecell «Просто Лайф» — 160 грн. Водночас останній тариф приваблює абонентів інших операторів, оскільки при переході від іншого оператора його вартість становить лише 90 грн.

Утім, слід уважно аналізувати особливості тарифів, адже, приміром, «Київстар» і Vodafone дають по 15 Гб Інтернету з безкоштовним трафіком на велику кількість мобільних застосунків, а lifecell — лише 8 Гб. До того ж «Київстар» забезпечує 5 Гб безкоштовного роумінгу в 27 країнах, що актуально для українських переселенців. Акція «Доступний роумінг у подарунок» діє також у всіх тарифах Joice: у її межах надається 10 Гб інтернет-трафіку та 100 хвилин для спілкування.

Замовляючи мінімальні ТП, варто звертати увагу й на кількість і розподіл хвилин, що їх обіцяють оператори. Так, lifecell дає 300 безкоштовних хвилин, але на всі номери. Після їх використання дзвінки в мережі lifecell будуть безоплатними, а на інші мережі — вже по 2 грн/хв. У Vodafone схема схожа, але дають 800 хвилин. Після їх використання спілкування в мережі оператора безкоштовне, а на інші телефони — 0,60 грн/хв. У «Київстару» ж усі дзвінки в мережі безоплатні, а на інші номери після використання пакетних 150 хвилин дають пакети по 10 хвилин за 5 грн.

Із унікального — lifecell має тариф «Хендмейд», де абонент може самостійно підібрати тариф під власні потреби. Якщо він не користується, наприклад, мобільним Інтернетом чи голосовими дзвінками, то оператор надає можливість самостійно обирати наповнення пакету послуг й відповідно його вартість.

Зі свого боку, «Київстар» залишив тарифи для пенсіонерів, але вони лише для контрактних абонентів, до того ж геть недешеві — по 125 і 175 грн, відповідно з 5 та 7 Гб трафіку та 50/70 хвилинами на інші мережі.

Про якісь мінімальні тарифи для кнопкових телефонів можна забути, оператори вже давно формують лише тарифи з гігабайтами трафіку, байдуже, потрібно це комусь чи ні.

Читайте також: Чому дзвінки на номери «чужого» оператора можуть сильно подорожчати

Знижка за ідентифікацію

Попри подорожчання контрактні тарифи вигідніші в усіх операторів. Так, вони діють не чотири тижні, а цілий місяць, і завжди дешевші. Той-таки «Просто Лайф» із ідентифікацією особи коштує вже 140 грн. А «Love UA Світло Контракт» — 175 грн. Ті ж самі 175 грн коштує контрактний ТП Vodafone Red Start, але протягом перших трьох місяців після підключення діє акційна ціна 150 грн.

Іще одним цікавим напрямом розвитку стало зростання кількості застосунків, при користуванні якими трафік не тарифікується. У Vodafone ця схема поширюється на 38, а у «Київстару» — на 41 застосунок. До переліку входять соціальні мережі та месенджери, «Дія» та інші державні застосунки, деякі освітні програми. З їх списком можна ознайомитися на сайтах операторів. Утім, точно простежити, коли витрачається трафік через застосунки, а коли відбувається інша передача даних, однаково досить важко.

Ось, наприклад, що написано на сайті «Київстару»: «Ми не знімаємо гігабайти, коли ви користуєтеся застосунками YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video, Oll TV. Завантаження, оновлення, підписка, покупки в додатках і перегляд реклами тарифікуються окремо».

Оператори використовують такий інструмент здебільшого в маркетингових цілях. Адже вони самі істотно зменшили пропозиції безлімітного Інтернету. Фактично серед передплачених тарифів залишився тільки один — «Вільний Лайф» зі стандартною платою 325 грн за чотири тижні або 180 грн для клієнтів, які перейшли від інших операторів. Тож якщо потрібен безлімітний Інтернет, варто шукати пропозиції серед контрактних тарифів. У «Київстар» це «Love UA Рух Контракт», а у Vodafone — Red Unlim Plus, обидва за 350 грн/міс.

Бонус за перехід від конкурента

Як бачимо, lifecell широко застосовує тактику переманювання клієнтів від інших операторів, обіцяючи їм істотно знижені тарифи — до 45%. Хоча конкуренти на ринку теж не сплять. В Україні діє принцип перенесення мобільного номера, або MNP, хоча він і не набув широкої популярності.

Тому, якщо є бажання справді заощадити, можна просто змінити оператора. Проте номер залишиться той самий. Щоправда, це спричинить певні незручності. Адже ті, хто вам телефонуватиме, не завжди розумітимуть, у якій мережі ви обслуговуєтеся. Хоча на початку розмови завжди лунає голосове повідомлення про те, що абонент змінив оператора.

Читайте також: Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали

Фіксація вартості на рік

Врешті-решт, аби заощадити, можна сплатити мобільному оператору відразу за рік його послуг. Vodafone пропонує таку опцію для всіх тарифів. Так, Joice Start із оплатою за рік обійдеться в 1980 грн, тобто 165 грн за місяць. lifecell пропонує послугу «Тарифна підписка». Це оплата пакетів послуг на рік уперед, що дає змогу фіксувати вартість тарифу протягом року й додатково отримати знижку на його оплату до 15%.

У будь-якому разі, щоб не платити більше, уважно ознайомтеся з усіма умовами вашого тарифного плану. Й не забувайте вчасно поповнювати мобільний рахунок, адже в разі затримки, особливо з тарифами передплати, всі оператори починають знімати з вашого мобільного рахунку значно більші кошти. Причому за кожен день користування.