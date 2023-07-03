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3 липня 2023, 18:04 Читать на русском

Чому дзвінки на номери «чужого» оператора можуть сильно подорожчати

Вартість послуг зв’язку для абонентів українських мобільних операторів може зрости, а міжмережева свобода ризикує залишитися лише спогадом. Усе через нове регулювання такси термінації. Детальніше про це ЕП розповів Андрій Осіпов, директор з корпоративних регуляторних та юридичних відносин lifecell. «Мінфін» вибрав головне.

Вартість послуг зв’язку для абонентів українських мобільних операторів може зрости, а міжмережева свобода ризикує залишитися лише спогадом.

Такса термінації: що це

Такса термінації — це платіж, який один оператор сплачує іншому, коли його абонент телефонує на іншу мережу. Проте впливає вона не лише на операторів, а й на абонентів — адже ціна кожної хвилини дзвінків між мережами включає в себе цю таксу.

В Україні ця такса традиційно була суттєво завищена — звідси й захмарні ціни та жорсткі ліміти для дзвінків на «чужого» оператора, з якими раніше стикалися українські абоненти. І тільки вісім років тому почався тернистий шлях регулювання такси термінації.

За цей час дзвінки між абонентами різних операторів стали дешевшими, з’явилися тарифи з хвилинами на всі мережі. Свобода спілкування значно покращилася — перш за все саме завдяки регулюванню такси термінації, яка знизилася в майже 4,5 раза протягом 2016−2022 років.

Позитивний ефект підтверджує й статистика: у цей період частка дзвінків між абонентами різних операторів збільшилася майже в 4 рази.

Навіть сьогоднішня ставка у 8 коп. за хвилину є завищеною, адже середня роздрібна вартість дзвінка на будь-які мережі за 2022 рік становила менше 4 коп. за хвилину.

А це означає, що або справжня собівартість значно нижча, або деякі оператори свідомо занижують ціни на дзвінки всередині своїх мереж, щоб стримувати спілкування з іншими операторами (так званий клубний ефект).

Усе це пояснює, чому Україна досі не досягла європейського рівня міжмережевого спілкування, який становить у середньому 40−56%. Щоб його досягти, треба нарешті завершити справу і встановити ставку термінації на рівні собівартості.

Саме з цією метою новий закон «Про електронні комунікації» містить статтю 91, згідно з якою «такси встановлюються відповідно до результатів розрахунку собівартості відповідних послуг згідно з моделлю ефективного оператора».

Це та модель, до якої роками йшов Європейський Союз і яка дозволила досягти такої свободи спілкування абонентів. Саме ця модель широко застосовується в ЄС задля ефективного регулювання ставок термінації трафіку.

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Європейська модель ефективного оператора по-українськи

7 червня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) схвалила модель ефективного оператора та оприлюднила відповідні розрахунки, які по суті «цементують» існуючу ставку.

Ні формули, ні самого розрахунку ці документи не містять, а, отже, залишається лише приймати опубліковане на віру. Зробити це вкрай важко, враховуючи відсутність прозорості та будь-яких предметних обговорень моделі з ринком.

Більше того, НКЕК нещодавно опублікувала проєкт Порядку встановлення такси термінації, яким з 2026 року взагалі передбачено встановлення загальноєвропейської такси — 0,2 євроцента.

Тобто замість того, щоб привести таксу термінації до фактичної собівартості, а свободу спілкування абонентів — до європейського рівня, пропонується просто встановити «європейську таксу».

Виглядає красиво на папері, але треба розуміти що така такса є зависокою для України, а в разі девальвації національної валюти вона продовжить зростати. Підвищення такси призведе до здорожчання послуг зв’язку для абонентів, а міжмережева свобода, яку так важко виборювали майже десятиліття, залишиться лише довоєнним спогадом.

Без сумнівів, lifecell підтримує чіткий курс на євроінтеграцію України, зокрема на приєднання до європейського ринку мобільного зв'язку. Але, втім, ми сподіваємось, що Україна впроваджуватиме саме європейські стандарти та принципи регулювання, а не лише формальні вимоги.

Ще не запізно запровадити модель ефективного оператора, через яку пройшли майже всі країни ЄС. Ще не запізно проконсультуватися з європейськими регуляторами, як інтегруватися, не зашкодивши абонентам.

Джерело: Мінфін
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