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31 липня 2023, 9:53 Читать на русском

Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали

З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою. Про це йдеться у повідомленні на сайті мобільного оператора «Vodafone Україна».

З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.
Фото: sundries

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Що відомо

«Оновлений порядок передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку», — йдеться у повідомленні оператора.

Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Водночас на сайті «Київстару» опублікували детальну інструкцію:

  1. До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS.
  2. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

  1. Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься.
  2. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення.
  4. Внести суму.

Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у «Київстарі».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 9:55
#
Оце вже реальна зрада 😂
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 липня 2023, 10:40
#
Значить безкоштовного поповнення вже не буде, бо кожна смс — це витрати оператора терміналу, які автомтично ляжуть на платника. Ось і прихований податок з обороту.
+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 11:05
#
А вони й не були безплатні. Останні роки це коштувало три гривні. І це не податок взагалі, тим більш з обороту — почитай хоч трохи що таке податки та як рахується податок з доходу.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 липня 2023, 11:30
#
Трилітровий, піди до будь якого айбоксу і спробуй поповнити телефон — скільки у тебе вийде комісія за поповнення ?
+
+18
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 12:12
#
Це багато разів робили мої батьки і кожного разу платили комісію.

До слова саме ця комісія допомогла мені вмовити їх купити смартфон та встановити туди застосунок їх пенсійного банку щоб поповнювати телефон вже без комісії та в будь який час.
+
+18
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2023, 12:22
#
MaxTirpiz
«Значить безкоштовного поповнення вже не буде»

Годі писати дурню.
Поповнення мобільного готівкою
через ПТКС завжди було з комісією.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 липня 2023, 12:37
#
Кверті, тут розмова не про Сенс банк. Зникни.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2023, 12:42
#
MaxTirpiz

Научись понимать прочитанное,
перед тем как что-то отфонарное отвечать…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2023, 12:45
#
Комиссия за пополнение
мобильного телефона
из приложения банка:
— Ощад = 3 грн;
— ТАС2U = 3 грн;
— Райф = 2 грн;
— Газбанк = 2 грн;
— Приват24 = 2 грн;
— Аккорд = 0 грн;
— А-банк = 0 грн;
— Моно = 0 грн;
— ПУМБ = 0 грн;
— Эксим = 0 грн;
— Идея = 0 грн;
+
+15
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 12:54
#
Додам:
— izi 0₴
— БВР 0₴
— Кредобанк 0₴
— Neo 0₴
— Глобус 0₴
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