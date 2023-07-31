З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою. Про це йдеться у повідомленні на сайті мобільного оператора «Vodafone Україна».
Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали
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Що відомо
«Оновлений порядок передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку», — йдеться у повідомленні оператора.
Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.
Водночас на сайті «Київстару» опублікували детальну інструкцію:
- До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS.
- Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері.
- Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.
Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:
- Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься.
- За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
- Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення.
- Внести суму.
Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у «Київстарі».
Коментарі - 10
До слова саме ця комісія допомогла мені вмовити їх купити смартфон та встановити туди застосунок їх пенсійного банку щоб поповнювати телефон вже без комісії та в будь який час.
«Значить безкоштовного поповнення вже не буде»
Годі писати дурню.
Поповнення мобільного готівкою
через ПТКС завжди було з комісією.
Научись понимать прочитанное,
перед тем как что-то отфонарное отвечать…
мобильного телефона
из приложения банка:
— Ощад = 3 грн;
— ТАС2U = 3 грн;
— Райф = 2 грн;
— Газбанк = 2 грн;
— Приват24 = 2 грн;
— Аккорд = 0 грн;
— А-банк = 0 грн;
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