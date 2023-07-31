Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали

З 1 серпня Нацбанк змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою. Про це йдеться у повідомленні на сайті мобільного оператора «Vodafone Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Оновлений порядок передбачає обов'язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку», — йдеться у повідомленні оператора.

Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Водночас на сайті «Київстару» опублікували детальну інструкцію:

До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері. Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення. Внести суму.

Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у «Київстарі».