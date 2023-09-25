Tesla падає: інвестори не вірять у виробництво, покупці шикуються у черги за новими авто

Минулий тиждень став одним із найгірших цього року для ринку американських акцій. Індекс S&P 500 втратив 2,93%, акції технологічних компаній NASDAQ — 3,3%. Що так сильно розчарувало інвесторів цього разу і чому найближчі сім днів ринок штормитиме, «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Інвестори та ФРС не зійшлися у поглядах на економіку

Основною причиною падіння ринку став виступ очільника ФРС Джерома Пауела в рамках пресконференції після чергового засідання Федрезерву. Його коментарі змусили ринок акцій США пережити другий найгірший тиждень у році (гірше було тільки на початку березня, коли ринок впав на 4,5%).

Понеділок-вівторок видались спокійними, а от у середу ринки «посипались». Саме рішення ФРС було прогнозованим та очікуваним: ставки залишились без змін — на рівні 5,25−5,5%. Увага була прикута до оновлених макроекономічних прогнозів, які посадовці оновлюють раз на квартал.

ФРС підвищили прогнози щодо зростання ВВП до 2,1% у 2023-му році (раніше очікували 1%), наступного року американська економіка має додати 1,5% (попередній прогноз 1,1%), прогноз на 2025 рік залишено без змін — +1,8%.

Покращено прогнози і щодо рівня безробіття: його прогнозний рівень знижено з 4,1% до 3,8% на 2023 рік. Щодо рівня ставок — підвищили очікування до 5,1%, як медіанне значення на 2024-й, що означає лише 1 зниження ставки протягом наступного року. Ринки напередодні чекали, що у 2024-му буде 3 зниження.

Прогнози з економіки відображають намір ФРС тримати високі ставки довше, посадовці виправдовують таку позицію сильнішою, ніж очікувалось, економікою. Ринок відреагував падінням, оскільки бачить ризик помилки ФРС перетримати ставки на занадто високому рівні. Судячи з прогнозів ФРС, вони оцінюють, що економіка США перебуває у стадії експансії, тоді як ринок, загалом, оцінює поточну фазу циклу, як спадаючу. Зокрема, про це свідчить композитний індекс економічних очікувань LEI, який було опубліковано також минулого тижня.

Лідери та аутсайдери тижня

Bank of America підрахували, що, загалом, інвестори «витягли» з ринку акцій $19 млрд, що стало рекордним за тиждень чистим відтоком капіталу цього року.

Лідери зростання та падіння в індексі S&P 500

Компанія Тікер Результат за тиждень Humana HUM 4,95% UnitedHealth UNH 3,99% FedEx FDX 2,76% Tesla TSLA -10,75% PayPal PYPL -9,86% Intel INTC -9,77%

Головними аутсайдерами минулого тижня стали Tesla, платіжна система PayPal, та виробник чипів Intel.

Tesla коригується після стрімкого зростання напередодні; лише у п’ятницю акції втратили понад 4% на побоюваннях, що обсяги поставок за 3 квартал будуть нижчими за очікування. Якщо так, то компанія ризикує подовжити термін досягнення важливої віхи у 50 млн автівок до 2030-го року. Однак, інші джерела повідомляють, що наразі клієнти Tesla стикаються зі збільшенням термінів поставок замовлень, що може свідчити саме про вищий попит на фоні зниження цін, адже наразі немає інших об'єктивних причин, через які б затримувалось виробництво.

PayPal продовжує втрачати ринкову капіталізацію на фоні збільшення конкуренції глобального ринку платіжних систем. Серед своїх конкурентів компанія вважається мастодонтом із застарілими технологіями. PayPal може похизуватись аудиторією у понад 400 млн користувачів, однак, інвестори розчаровані тим, що дана позначка, схоже, стає плато — компанія наразі втратила можливість до розширення аудиторії. Можливо, збільшення криптовалютних послуг допоможе виправити ситуацію, однак, це небезпечна гра.

Intel падає через побоювання інвесторів, що масштабні капіталовкладення у будівництво нових заводів із виробництва чипів можуть негативно вплинути на валову маржу (основний показник напівпровідникових компаній) наступними кварталами. Intel втратив провідні позиції у сфері технологічних процесів і побудови чипів, і тепер намагається закріпитись у іншій сфері — фактичному виробництві.

Загалом, на тижні було мало компаній, які б відзначились зростанням, однак, у компаній сфери медичного страхування США справи йшли краще. Відразу 2 компанії з сектору — Humana та United Health — відзначились сильним зростанням на фоні слабкого ринку. Допомогли їм у цьому очікування суттєвого збільшення видатків роботодавцями США на медичне страхування працівників.

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Великий логістичний оператор FedEx також був у невеликій групі зростаючих акцій. Зростанню сприяв успішний квартальний звіт, в рамках якого компанія відзвітувала про збільшення прибутків та операційної маржі. Однак, тут, радше, справа не в успіхах FedEx, а в невдачі конкурентів: Yellow Corp збанкрутувала, а UPS (найбільший логістичний оператор у світі) стикнувся зі страйками працівників та втратив частину клієнтів на користь FedEx у цьому кварталі.

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Головні події цього тижня: важлива статистика і привид «шатдауну»

Поточний тиждень стане заключним у 3-му кварталі.

У вівторок, 26 вересня, ми побачимо свіжі дані щодо обсягу продажів нових домівок у США, а також дізнаємось про поточний стан споживчої впевненості (індекс Consumer Confidence).

У середу, 27 вересня, будуть опубліковані дані щодо обсягу замовлень на виробництво довготривалих товарів.

У четвер, 28 вересня, очікуються дані щодо ВВП США за 2 квартал (прогнозується прискорення до 2,2% із 2,1%).

У п’ятницю, 29 вересня, буде оприлюднено індекс персональних витрат та доходів, індекс настроїв споживачів США.

Також у США цього тижня завершується фінансовий 2023-й рік і політики змагатимуться за бюджетні видатки. Якщо Конгрес не досягне двопартійної згоди, уряд США ризикує втрапити до «шатдауну» — коли державні службовці йдуть у вимушену відпустку через те, що Казначейство не може фінансувати їх роботу.

Також на тижні варто очікувати вищу волатильність, оскільки під кінець кварталу можливий ребаланс між активами: продаватимуть активи, які найбільше додали у ціні, і куплятимуть позиції, які сильно подешевшали.