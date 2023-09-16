Держбюджет-2024 передбачає 30 мільярдів на підтримку бізнесу

Державний бюджет України на 2024 рік передбачає близько 30 млрд грн на різні програми підтримки бізнесу, включаючи продовження програм «Доступні кредити 5−7-9%» і «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9».

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, також передбачено видатки 1 млрд грн на часткову компенсацію вартості сільгоспобладнання вітчизняного виробництва і стільки ж — на створення індустріальних парків.

Ще 2 млрд грн планується виділити на гуманітарне розмінування, стимулюючи розвиток ринку таких послуг, і 1,37 млрд грн для створення та розвитку переробних підприємств, а також садівництва.

Крім того, передбачено видатки на держпідтримку реалізації інвестпроєктів зі значними інвестиціями — 3 млрд грн і стільки ж на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Головні цифри бюджету:

Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн)

Витрати: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн)

Дефіцит: 1,531 трлн грн.

Ключовий акцент цього проєкту — оборона й безпека України. На це направлено більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трлн 685 млрд грн.