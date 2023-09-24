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24 вересня 2023, 16:40 Читать на русском

Більше 236 тисяч ІТ-спеціалістів втратили роботу з початку року — дослідження

Понад 236 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили роботу з початку 2023 року. Про це ідеться в дослідженні порталу Layoffs.fyi, кількість скорочень у техсекторі за підсумками 2023 року значно перевищить показник за минулий рік, передає Інтерфакс-Україна.

Понад 236 тис.

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Масові скорочення

Так, із початку цього року 1,02 тис. техкомпаній скоротили 236,5 тис. осіб. За підсумками минулого року 1,02 тис. компаній звільнили 154,34 тис. співробітників.

У тому числі минулого тижня виробник телекомунікаційного обладнання Cisco Systems Inc. анонсував звільнення 350 співробітників, а на початку вересня про скорочення штату на 10% оголосила стрімінгова компанія Roku Inc. Її штат на кінець минулого року налічував близько 3,6 тис. осіб.

До тих компаній, що оголосили про звільнення цього року, входять американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP та шведська Spotify Technology.

Джерело: Мінфін
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