Більше 236 тисяч ІТ-спеціалістів втратили роботу з початку року — дослідження

Масові скорочення

Так, із початку цього року 1,02 тис. техкомпаній скоротили 236,5 тис. осіб. За підсумками минулого року 1,02 тис. компаній звільнили 154,34 тис. співробітників.

У тому числі минулого тижня виробник телекомунікаційного обладнання Cisco Systems Inc. анонсував звільнення 350 співробітників, а на початку вересня про скорочення штату на 10% оголосила стрімінгова компанія Roku Inc. Її штат на кінець минулого року налічував близько 3,6 тис. осіб.

До тих компаній, що оголосили про звільнення цього року, входять американські Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а також німецька SAP та шведська Spotify Technology.