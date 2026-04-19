В Пенсійному фонді пояснили, чи можуть українці «докупити» стаж за кордоном

В українців, які наразі проживають за кордоном виникає питання, чи можна докупити страховий стаж в Україні для майбутньої пенсії. У ПФУ пояснили , як це зробити.

Як докупити стаж

У ПФУ запитали: «Мені 55 років, маю 30 років страхового стажу. Тимчасово перебуваю в Німеччині з 2022 року. Чи можу я в Україні докупити страховий стаж для отримання майбутньої пенсії?».

Відповідно до закону, страховий стаж в Україні можна набути через добровільну участь. Для цього потрібно укласти електронний договір з Пенсійним фондом через вебпортал і сплачувати добровільні внески.

Платити можна як за себе, так і за іншу людину. Також не має значення місце перебування — в Україні чи за кордоном. Головне, щоб про людина була інформація в реєстрі застрахованих осіб і вона ще не була пенсіонером.

Договір про добровільні внески дає можливість докупити страховий стаж тільки наперед, а не за минулі роки. Оскільки до страхового стажу зараховується місяць, у якому надійшли кошти на рахунок ПФУ.

При цьому немає вимог щодо регулярності сплати внесків, тобто ви самі визначаєте, коли і скільки платити, залежно від своїх можливостей.

Важливо:

Для зарахування одного місяця сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок (22% мінімальної зарплати, яка зараз становить 8 647 грн). Тобто на сьогодні такий внесок становитиме від 1 902,34 грн.