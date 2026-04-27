У Міноборони готують масштабний перезапуск мобілізації: чи скасують бронювання для більшості громадян

У Міністерстві оборони розглядають масштабну реформу системи призову, яка може передбачати скасування відстрочок для більшості цивільних фахівців та зміну принципів набору до армії. Про це розповіла політична оглядачка Юлія Забеліна на Radio NV.

Перегляд критеріїв бронювання та статусу підприємств

У межах оновлення мобілізаційних процесів обговорюється можливість суттєвого звуження переліку осіб, які мають право на відстрочку від служби. За словами Забеліної, одна з концепцій передбачає зняття бронювання майже з усіх громадян, окрім фахівців оборонного сектору. Право на імунітет від мобілізації пропонується зберегти виключно за працівниками підприємств, які безпосередньо займаються виробництвом зброї або забезпечують функціонування Сил оборони. Водночас уряд може скоротити загальну кількість компаній, які мають статус критично важливих для економіки. Зазначається, що частина цих пропозицій наразі викликає скепсис у владних колах.

Перезапуск призову та вікові запити

Альтернативний підхід передбачає повний «перезапуск» системи рекрутингу. Цей сценарій охоплює зняття з розшуку всіх громадян, які наразі мають такий статус, для початку процесу з нуля. Надалі комплектування армії має відбуватися виключно за цільовими запитами, замість поточного формату мобілізації, який оцінюється як хаотичний. Військове командування формуватиме потребу на конкретні професії або вікові категорії. За інформацією Забеліної, найчастіше з боку війська лунає запит на залучення молодих людей віком близько 25 років.

Терміни служби та управлінські розбіжності

Окремим питанням залишається встановлення чітких термінів служби з можливістю подальшої демобілізації, на впровадженні яких наполягає президент Володимир Зеленський. Проте у поглядах на розв'язання мобілізаційних проблем існують розбіжності між міністром Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. За словами одного з народних депутатів, залучення Федорова до цього напрямку є серйозним політичним випробуванням, від успіху якого залежатиме його подальша кар'єра. Експертка охарактеризувала це як своєрідну «пастку», тоді як реальний контроль над процесом залишається у Сирського.

Опір системи та роль поліції

Реалізація нових підходів ускладнюється супротивом зсередини системи. Значна кількість посадовців у різних структурах зацікавлена у збереженні поточного формату роботи Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Паралельно тривають дискусії щодо механізмів роботи з військовозобов'язаними: Михайло Федоров виступає за активніше залучення співробітників поліції до мобілізаційних заходів, однак міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не підтримує цю ініціативу.

Скільки працівників заброньовано зараз

Дискусії щодо перегляду системи бронювання в Міністерстві оборони відбуваються на тлі рекордного збільшення кількості громадян, які отримали офіційну відстрочку. За статистичними даними Міністерства економіки, озвученими очільником відомства Олексієм Соболєвим на початку 2026 року, кількість заброньованих працівників в Україні за останній рік зросла на 30% — з 1 мільйона до 1,3 мільйона осіб. Це становить вагому частку від загальної кількості працюючого населення країни, яке оцінюється приблизно у 10 мільйонів. Військове командування раніше вже неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів із проханням зменшити квоти на бронювання для бізнесу, аргументуючи це тим, що розширення переліку критичних підприємств прямо обмежує мобілізаційний ресурс.