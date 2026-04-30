В Україні запускають систему онлайн-працевлаштування в сисмтемі «Обрій»

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 41 від 07.01.2026 дав старт експериментальному проєкту, який дозволить оформлювати трудові відносини повністю в електронній формі. Для цього буде використана Єдина інформаційно-аналітична система «Обрій» . Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Що планують змінити

У межах експерименту передбачається можливість:

електронного оформлення працівників

укладення трудових договорів онлайн

передачі даних між державними органами без участі роботодавця

спрощення кадрових процедур

скорочення часу на прийняття працівника на роботу

Фактично йдеться про створення сучасної моделі, де більшість кадрових дій можна буде здійснювати дистанційно.

Що важливо для роботодавців

Попри запуск експерименту, чинні правила не скасовано.

Постанова КМУ № 413 щодо повідомлення податкової служби про прийняття працівника на роботу продовжує діяти. Це означає, що роботодавці, як і раніше, зобов’язані подавати повідомлення до початку роботи працівника.

Тобто поки що:

стандартні кадрові процедури залишаються чинними

повідомлення до ДПС подається у звичному порядку

електронний формат працюватиме в тестовому режимі

«Навіть якщо зміни поки не є обов’язковими, бізнесу варто готуватися вже зараз. Як показує практика, експериментальні проєкти часто стають основою майбутніх постійних правил», — йдеться у повідомленні.

Роботодавцям доцільно: