Ринок праці Польщі змінюється: звільнень більшає, а попит зміщується в окремі сектори

У січні-лютому 2026 року в Польщі помітно посилилась тенденція до скорочення персоналу. За даними Державної служби зайнятості, бізнес заявив про наміри провести групові звільнення 9060 працівників. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це зазначає Gremi Personal.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини



Водночас загальна кількість незавершених процедур звільнення (це всі заявлені звільнення, процедури за якими ще не завершені) сягнула 18 576 осіб, що на 16% більше у річному вимірі.

«Вибірка найбільших публічних кейсів за грудень 2025 — березень 2026 року показує, що щонайменше 10 відомих компаній заявили про наміри скоротити 4−4,5 тис. працівників. Це лише публічно відомі випадки, але вони відображають ширший тренд, який підтверджується офіційною статистикою», — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Додатковим сигналом погіршення ситуації є зростання кількості звільнень з ініціативи роботодавців з різних причин (банкрутство, ліквідація, скорочення посад, групові та індивідуальні звільнення).

За даними GUS, у лютому 2026 року кількість таких безробітних збільшилась на 11,9% у річному вимірі та сягнула 41 тис. осіб.

Аналітики наголошують, що ці процеси відображають загальне охолодження ринку праці, яке вже фіксується в базових показниках бізнес-сектору.

Зокрема, у лютому 2026 року зайнятість у бізнес-секторі становила 6,71 млн осіб: це на 4 тис. менше (-0,06%), ніж у січні, і на 53 тис. менше (-0,8%), ніж у лютому 2025 року. Скорочення більш ніж на 50 тис. у річному вимірі є стійким трендом останнього періоду.

Паралельно зростає безробіття: його рівень у лютому сягнув 6,1% (+0,7 п.п. р/р), а кількість зареєстрованих безробітних збільшилась на 12,8% — до 954,9 тис. осіб. Водночас кількість вакансій у державних центрах зайнятості скоротилась на 67% — до 21,7 тис., що свідчить про зниження попиту на робочу силу.

Ключовим фактором негативної динаміки залишається промисловість.

За оцінками Gremi Personal на основі даних GUS, у переробній промисловості зайнятість у січні-лютому 2026 року скоротилась на 1,4% у річному вимірі — до приблизно 2,37 млн осіб (мінус 34 тис.). Найбільші втрати зафіксовано в автопромі (-3,4%), меблевій галузі (-3,1%), а також у машинобудуванні та виробництві металевих виробів (по -1,2%).

Водночас ринок праці залишається неоднорідним. Попри загальне скорочення, окремі сектори демонструють зростання зайнятості: харчова промисловість (+0,3%), електроніка (+1,7%), інше транспортне обладнання (+2,6%), логістика (+0,5%) та HoReCa (+2,1%).

У цих сегментах значну роль відіграє іноземна робоча сила. За даними ZUS, її кількість у січні-лютому 2026 року зросла на 9% (до 1,291 млн осіб), зокрема українців — на 9,9% (до 860,8 тис.).

Окремі ознаки відновлення демонструє і роздрібна торгівля: зайнятість у секторі зросла на 0,4% (до 740,5 тис. працівників), що корелює зі зростанням роздрібного товарообігу на 5% у лютому.

Таким чином, польський ринок праці входить у фазу структурних змін: загальне зростання кількості звільнень і скорочення зайнятості поєднується з точковим попитом у секторах, орієнтованих на внутрішній ринок і державні замовлення. Водночас саме промисловість наразі визначає основні ризики для подальшої динаміки зайнятості.